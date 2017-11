Biblioteca Municipal faz Dia do Perdão nesta sexta-feira

Meta é recuperar obras que foram emprestadas e não devolvidas sem cobrança de multa Em apenas três anos, 500 livros deixaram de ser devolvidos...

Compartilhe em suas redes sociais!

Meta é recuperar obras que foram emprestadas e não devolvidas sem cobrança de multa

Em apenas três anos, 500 livros deixaram de ser devolvidos na Biblioteca Municipal Martinino Prado, localizada na Praça Narciso Gomes, Centro. Somente neste ano, deixaram de ser entregues 147. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania, que realiza amanhã (24) o Dia do Perdão.

A Cultura informa que será uma oportunidade para que leitores do município possam devolver os livros em atraso, sem necessidade de pagar multas. Serão aceitos exemplares que foram retirados a partir de 2014 até o momento. “A iniciativa tem como objetivo resgatar as obras emprestadas; disponibilizá-las para os leitores ativos, além de regularizar a situação do leitor, reatando as relações entre usuários inadimplentes e a biblioteca”, diz a nota da Prefeitura.

Segundo a bibliotecária Aline Fernanda de Carvalho, “assa ação é muito importante, pois além das pessoas devolverem o livro, cujo prazo está vencido, não terá nenhum ônus, seja ele qualquer valor. Sem falar que com certeza alguém está esperando por ele”, disse.

Quem quiser colaborar com a leitura e possibilitar que mais pessoas tenham acesso, poderá doar livros em bom estado para ampliar o acervo da biblioteca. Para ficar sócio da biblioteca basta comparecer ao local com documento de identificação com foto, comprovante de residência recente e, no caso de menores de 14 anos, solicitar aos pais ou responsáveis que preencham a autorização. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 3541-5763 ou 3551-1534. O Dia do Perdão começa às 8h e termina às 17h.