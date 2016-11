Benditas sejam as moças

“Solidão é quando o coração, se não está vazio, sobra lugar nele que não acaba mais”. (Antonio Maria) Átropos, a impiedosa deusa que...

Átropos, a impiedosa deusa que corta o fio da existência dos humanos, não costuma ser nem um pouco condescendente quanto ao tempo de vida que muitos gênios têm para vitaminar nossos anêmicos neurônios.

Alan Turing, matemático que formulou a invenção do computador, morreu aos 42 anos de idade; com 35 anos Mozart deixou este vale de lágrimas; o artista plástico Amedeo Modigliani deixou de alongar o pescoço de seus retratados aos 36 anos; a genialidade militar de Alexandre III da Macedônia estancou quando ele tinha apenas 33 anos de idade.

Aqui mesmo, nessa cada vez mais imprevisível Terra de Vera Cruz, o fio da vida de Lima Barreto e de Augusto dos Anjos foram decepados pela insensível Moira quando eles tinham apenas 41 e 30 anos de idade respectivamente.

É claro que o rol de talentos que não tiveram a infelicidade de ficar gagá não se esgota com os crânios que acabo de citar. Se o assunto de nossa prosa de hoje fosse sobre obituário, a lista acima poderia ser engordada com outros exemplos. Como graças ao bom Deus não é, vamos em frente que atrás vem gente.

O pernambucano Antonio Maria Araújo de Morais, conhecido amiúde como Antonio Maria, é um desses casos daquilo que eu costumo chamar de “injustiça da Roçadeira”.

Na madrugada em que um maldito enfarte do miocárdio catapultou-o para o outro lado do mistério, ele tinha apenas 43 anos de idade. O fato de ele ser portador de problemas cardíacos desde menino— “sou cardisplicente”, costumava dizer ele —, não desconta um quê de tragédia em sua morte: fomos privados muito cedo de suas crônicas, de sua poesia e de suas belas criações musicais.

Antonio Maria fez parte do grupo de intelectuais cariocas daquele Rio que inquestionavelmente catalisava o engenho e a arte. Música, literatura, arquitetura, artes plásticas, fermentavam a criatividade que criou a bossa nova e adubou a sementeira que fez brotar os melhores textos sobre o cotidiano da cidade maravilhosa.

E, como não, num lance de genialidade sacou Brasília nas pranchetas para depois assentá-la no planalto goiano.

A boêmia que agitava as noites cariocas naqueles tempos de vinho e rosas atraiu o autor de Valsa de Uma Cidade como o mel o faz com a mosca. No entanto, muitas vezes bronzes e cristais mascaram a realidade espelhada em um velho sempre novo ditado: quem vê cara não vê coração.

O trecho abaixo, escrito por ele sabe-se lá a que custo da alma, parece subscrever essa idéia:

“Às vezes, me sinto muito só. Sem ontem e sem amanhã.

Não adianta que haja pessoas em volta de mim. Mesmo as mais queridas. Só se está só ou acompanhado, dentro de si mesmo. Estou muito só hoje.

Duas ou três lembranças que me fizeram companhia, desde segunda-feira, eu já gastei. Não creio que, amanhã, aconteça alguma coisa de melhor”.

Convenhamos, para um homem que teve amores que cultuou com intensidade quase suicida, não faz estranhar a idéia do que seja a solidão: “Solidão é quando o coração, se não está vazio, sobra lugar nele que não acaba mais”.

O leitor jovem e a moça leitora provavelmente nunca ouviram falar do Antonio Maria cronista ou do Antonio Maria autor de obras-primas do cancioneiro popular brasileiro.

Se minha suposição atingiu a mosca do fato concreto, não sintam nenhum sentimento de culpa. A responsabilidade pelo exílio daquele que a morte levou prematuramente, como de resto por toda essa alienante desmemoria encontradiça tanto nos porões sujos de dor, quanto nos salões sujos de esplendor, cabe unicamente aos homens que detêm nosso destino nas mãos.

Cabe aos nossos governantes. Os municipais, os estaduais e os federais — sim, federais, porque a impressão que eu tenho é que em Brasília todo mundo manda e ninguém obedece ninguém.

Estou iniciando a leitura de Benditas Sejam as Moças, livro que contém 47 crônicas escritas originalmente entre 1959 e 1961 no jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, pelo citado Antonio, que também era Maria e, como não, Araújo de Morais.

Benditas sejam sempre. As crônicas e as moças.

Bom dia