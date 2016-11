Bateu saudade O ex-deputado federal e ex-chefe de gabinete da Presidência da República (no governo Fernando Henrique Cardoso), Xico Graziano (PSDB), resolveu insistir na...

Bateu saudade

O ex-deputado federal e ex-chefe de gabinete da Presidência da República (no governo Fernando Henrique Cardoso), Xico Graziano (PSDB), resolveu insistir na volta de FHC ao cargo máximo da República, em artigo publicado pela Folha de São Paulo. Xico criou inclusive um site para reforçar a idéia. “Faço-o com total desprendimento e isenção. Embora filiado ao PSDB desde sua fundação, pelo partido não falo. Externo posição política independente”, cita ele, mesmo tendo sido nome forte no governo do tucano. O ararense ainda sugere que FHC seria a liderança a recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento, citando Fernando Henrique com “vasta experiência, sensatez e sabedoria, para nos conduzir nessa difícil travessia”. O ‘Volta, FHC’ de Xico ao menos gerou repercussão em jornais como a Folha e o Estadão, e se a idéia dele era ter seu nome propagado, conseguiu. Já, se a intenção for mesmo a volta de FHC ao Planalto, a tarefa será bem mais árdua…

ISQN ou ISSQN?

Tribuna abordou há algumas semanas quais são as estimativas de receitas e despesas do município de Araras de acordo com o projeto de Lei do Orçamento de Araras de 2017. Um dos problemas demonstrados no documento diz respeito à arrecadação de ISSQN (Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza). Mas em vários trechos do projeto é citado o ‘ISQN’. Quando se consulta o documento da Lei do Orçamento da cidade, para 2016, o mesmo problema aparece nas mesmas tabelas: ao invés de se citar ISSQN, é citado ISQN. Uma funcionária da Prefeitura confirmou que trata-se de um erro de digitação, decorrente da velha e usual prática do ‘copiar e colar’. O problema é que nos dois últimos anos ninguém do setor orçamentário, nem do Jurídico da Prefeitura percebeu. Tampouco nenhum dos 11 vereadores e seus assessores notou o pequeno erro. Mero detalhe, mas que merece um olhar mais atento.

Legado?

Com a construção de diversos estádios, estruturas urbanas e financiamento de obras como metrôs em cidades importantes do Brasil, muito se falou sobre a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e no chamado ‘legado’ que ela deixaria. De fato quem acompanha o futebol no Brasil percebe como o padrão dos estádios de futebol mudou, e muito, desde então. Parte significativa dos jogos hoje são disputados em arenas modernas, mas o chamado ‘legado’ da Copa e das Olimpíadas de 2016 parece ter ficado bem restrito a obras em algumas cidades – no caso das Olimpíadas, praticamente houve melhorias substanciais apenas no Rio de Janeiro. Mesmo assim a Copa do Mundo de 2014 teria trazido reflexos e seu ‘legado’ também para Araras. Ao menos foi o que informou nome importante do governo Brambilla, nesta semana à Tribuna, explicando que a última reforma do Lago de Araras (cuja verba foi liberada em 2010 e custou cerca de R$ 2 milhões) foi custeada pelo Ministério do Turismo por uma razão: houve, naquele período, verba liberada para obras turísticas em cidades próximas de sedes e subsedes da Copa – e Araras teria se encaixado no perfil das cidades consideradas próximas.

Novo governo?

A divulgação, na última semana, de que o juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan Filgueira, decidiu não proclamar prefeito eleito, teria frustrado a expectativa de nomes ligados ao grupo de Paulinho Nascimento. O problema é que o juiz cita que a situação jurídica de Pedrinho Eliseu (PSDB), o mais votado, “impede a proclamação do Prefeito eleito até o trânsito em julgado” e sugere que uma solução deve ser baseada na Resolução 23.456/2015 do TSE, que remete justamente ao que o grupo de Pedrinho sempre defendeu: o § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, que impõe nova eleição em caso de “decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário”, após o trânsito em julgado, “independentemente do número de votos anulados”. Para o grupo de Pedrinho, isso deixaria claro que ou assume Pedrinho a cadeira de prefeito, ou novas eleições são convocadas.

Cadê?

Durante o período de campanha eleitoral era muito comum em eventos festivos das igrejas, praticamente todos os candidatos a Prefeitura disputar espaços nas comunidades. No último domingo (30), a Igreja do Evangelho Quadrangular de Araras comemorou 50 anos em Araras e aconteceram cultos festivos. Dos 5 candidatos a Prefeitura no último pleito, apenas o anfitrião Bonezinho Corrochel (PTB) esteve participando dos eventos, ao lado da sua mãe a vereadora eleita Regina Corrochel (PTB) e da vereadora Deise Olímpio (PSC). O prefeito Nelson Brambilla (PT) também participou ao lado de Bonezinho das festividades.

Quietos

Quando questionados sobre a possibilidade de uma nova eleição em Araras, os dois candidatos mais bem votados na última eleição, depois de Pedrinho Eliseu (PSDB), se mostram bem cautelosos, para não dizer tangenciando. Nesta semana, Paulinho Nascimento (PSD) e Bonezinho Corrochel (PTB) foram entrevistados pelo radialista Gil Zaniboni, da Rádio Clube AM, e ambos desconversaram. Há boatos que há interesse, de pelo menos um deles, em formar dupla entre eles em uma eventual nova disputa. Nenhum dos dois grupos confirmam a possibilidade ventilada.

Meu vice

Se o nome do candidato a vice-prefeito, Luiz Emílio Salomé (PSDB), já era bem visto por Pedrinho Eliseu (PSDB), após o período de campanha a impressão que ficou perante o grupo não pode ser outra se não a de verdadeiro empenho – inclusive financeiro. Além de sempre estar ao lado de Pedrinho, Luiz Emílio foi o maior doador da campanha protagonizada por ambos. Dos R$ 397,7 mil recebidos em doações para a candidatura da dupla, mais de 40% foi doado por Salomé. O médico repassou à campanha R$ 170 mil, sendo o maior doador da campanha a prefeito de Pedrinho. Aliás, Luiz Emílio é, ao menos de acordo com os números divulgados até então, o maior doador da campanha eleitoral em 2016 para candidatos que concorreram na cidade.

Foi difícil pagar

Candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito encontraram certa dificuldade em pagar as contas dentro do período previsto pela Justiça Eleitoral durante a campanha desse ano. O problema não foi falta de dinheiro, mas falta de disponibilidade dos bancos. Isso porque a lei exige que os pleiteantes tenham contas bancárias e usem-nas exclusivamente para pagamento das contas de campanha – os candidatos não podem usar recursos fora dessas contas. Com a greve bancária ocorrida nos meses de campanha, muitos não conseguiam sequer obter folhas de cheque. Houve quem temesse pagar fornecedores com dinheiro – com receio de que aparentasse dinheiro ilícito. Há até notícia de registro de boletim de ocorrência contra instituição bancária da cidade, após imensa dificuldade enfrentada por um dos candidatos a vereador no município.

Caixa dois?

Reportagem da Folha de São Paulo de quinta-feira (3) aponta que o famoso marqueteiro Duda Mendonça teria informado ao Ministério Público Federal que recebeu da Odebrecht, por meio de caixa dois, parte dos pagamentos de trabalhos realizados na campanha de Paulo Skaf (PMDB), ao governo de São Paulo, ocorrida há dois anos. Skaf preside a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e esteve em Araras há pouco mais de um mês, ao fazer campanha para o tucano Pedrinho Eliseu (PSDB). O presidente da Fiesp fez campanha, em 2016, para diversos candidatos a prefeito em dezenas de municípios paulistas. Segundo a Folha, a confissão faz parte de uma tentativa de delação premiada que o marqueteiro vem negociando com procuradores, ao saber que será citado pela Odebrecht na Lava Jato. Ainda segundo a Folha, Skaf disse “considerar um absurdo as informações de que despesas de sua campanha política foram pagas com recursos de caixa dois”.

Cunha, Lula e Temer

A defesa do ex-presidente da Câmara e ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB) incluiu em seu rol de testemunhas de defesa o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Michel Temer (PMDB). O que se sabe é que o juiz precisará avaliar a pertinência da convocação. Mas se entender que cabe sim a intimação das testemunhas, Temer e Lula seriam obrigados a comparecer. Cunha está preso desde 19 de outubro por determinação do juiz federal Sergio Moro. Ainda não há explicação oficial sobre os motivos para Cunha chamar Temer e Lula como testemunhas.

TORPEDO

“Minha expectativa é que em dois ou três anos a gente sinta o reflexo da educação integral”.

Do prefeito Nelson Brambilla, ao comentar investimentos na educação como reflexo da 53ª colocação de Araras dentre as melhores cidades do país para investimentos – segundo a Revista Exame