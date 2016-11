Basquete na final O basquete masculino da FHO/Uniararas/SME/Art Laser disputa o segundo jogo da final do Campeonato da Associação Regional de Basquetebol neste fim...

Basquete na final

O basquete masculino da FHO/Uniararas/SME/Art Laser disputa o segundo jogo da final do Campeonato da Associação Regional de Basquetebol neste fim de semana, jogando contra Jundiaí. Na melhor de três, a equipe ararense venceu a primeira partida jogando em casa, por 90 a 77, no último sábado. O cestinha foi Jay, com 23 pontos e o melhor jogador foi o atleta Breno. O segundo jogo acontecerá hoje, em Jundiaí. Se vencer, a Uniararas fica com o título, e se perder, o terceiro e decisivo jogo será amanhã, novamente em Jundiaí. “Como o adversário é o atual campeão da ARB, não será um jogo fácil. Mas a nossa expectativa é vencer a segunda partida para garantirmos o título”, disse o técnico Bosco Della Coletta. A equipe ararense foi campeã da ARB pela última vez em 2014 e coleciona 14 títulos neste campeonato.

O Mito no banco

Rogério Ceni foi anunciado como o novo técnico do São Paulo para a temporada 2017, e sua primeira intervenção como treinador foi indicar o goleiro Cidão para vestir a camisa 1 do tricolor no próximo ano. Ceni disse que a aposta é em virtude da boa qualidade do atleta tanto com os pés como com as mãos. Por outro lado, o atual titular Denis está se sentindo pouco prestigiado e alguns dirigentes não negam que ele possa ser negociado.

Título e despedida

O próximo domingo será de muitas emoções para o torcedor do Palmeiras. A um ponto do título brasileiro, os alviverdes terão a chance de ver o time quebrar, no próprio estádio, um tabu de 22 anos. Em campo, um garoto de 19 anos terá um motivo mais do que especial para se emocionar: Gabriel Jesus fará seu último jogo pelo Verdão na arena. Contratado pelo Manchester City, da Inglaterra, o atacante revelado pelo clube e promovido à equipe profissional em março do ano passado se apresentará ao time comandado por Pep Guardiola em janeiro. Se o Palmeiras conquistar o título, a partida deste domingo deverá marcar seu adeus, uma vez que os titulares provavelmente ganharão férias antecipadas.

100 jogos

Sem alarde, Ángel Romero vai atingir uma marca importante com a camisa do Corinthians. Neste sábado, quando entrar em campo contra o Atlético-PR, na arena, ele vai completar 100 jogos em dois anos e meio de clube. Um período conturbado, com altos e baixos, mas que sempre teve finais felizes. Ele espera que o mesmo aconteça em 2016. Uma vitória contra o Atlético coloca o Corinthians muito perto da Taça Libertadores do ano que vem. Sobre o futuro, porém, ainda não há definição. Depois de mostrar vontade de deixar o Corinthians em fases anteriores, hoje Romero se sente à vontade. Mesmo assim, o atacante não sabe se fica. Ele tem contrato até julho de 2019.

Despedida 1

O meia Elano encerrará sua carreira como jogador de futebol ao fim da atual temporada, restam apenas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Para marcar a despedida do jogador, o Santos quer fazer um amistoso contra o Manchester City em 2017, nos mesmos moldes da partida contra o Benfica, na Vila Belmiro, em homenagem ao ex-lateral esquerdo Léo. Garantido na Libertadores do ano que vem e com o Campeonato Paulista e o Brasileirão pela frente, o Peixe estuda uma data Fifa para sugerir ao City, clube pelo qual Elano atuou de 2007 a 2009. O amistoso contaria também com outros jogadores que jogaram com o meia no alvinegro e durante toda sua carreira.

Despedida 2

Na manhã da última quinta-feira, em Abu Dhabi, Felipe Massa foi selecionado para aquela que deve ser a última coletiva de imprensa da carreira na Fórmula 1. Junto com Jenson Button, que também deixa a categoria ao fim da temporada, o piloto da Williams respondeu a diversas perguntas sobre sua aposentadoria. O jornalista estrangeiro Abhishek Takle indagou se uma despedida tão emocionante, em que todos os membros de Mercedes e Ferrari saíram da garagem para lhe aplaudir, vale mais do que ganhar um troféu. Massa respondeu. “Com certeza. Creio que isso é o modo como representamos o lado humano. E isso é muito maior do que um troféu”.