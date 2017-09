Basquete masculino de Araras conquista títulos no Paulista Universitário

Em duas semanas, o basquete masculino da Uniararas/Art Laser/Secretaria de Esporte conquistou dois títulos em competição regional universitária. No dia 20 de...

Em duas semanas, o basquete masculino da Uniararas/Art Laser/Secretaria de Esporte conquistou dois títulos em competição regional universitária.

No dia 20 de agosto, três jogadores da Uniararas participaram do Campeonato Paulista Universitário de Basquete 3×3, em Ribeirão Preto, e conquistaram o título de forma invicta. Araras foi representada pelos jogadores William Souza, Rodrigo Compri, Felipe Camargo e Mateus Granusso – somente 3 em quadra, comandados pelo técnico Bosco Della Coletta. Participaram equipes da FEA USP, Unifacef, Unes Franca, Unesp Franca, Unip e Unifae.

Já no último 26 de agosto, o time completo da Uniararas/Art Laser/Secretaria de Esporte conquistou o Campeonato Paulista Universitário de Basquete, valendo pelo 2º semestre e pela região de Ribeirão Preto. As disputas foram em São Carlos e contou com a participação de várias equipes universitárias da região, como Medicina Catanduva, CAASO São Carlos e Unifacef. Na final, Araras derrotou a Unifacef Franca por 103 a 49.

Como a equipe francana havia conquistado o título do 1° semestre (Araras não participou), as duas equipes se enfrentam novamente no mês de outubro para decidir quem será o grande campeão do ano, e garantir vaga para representar a região na fase estadual, que acontecerá no fim do ano, na cidade de São Paulo.

O basquete masculino da Uniararas conta com o apoio da Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal de Esporte.