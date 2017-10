Basquete feminino sub-21 estreia com vitória no quadrangular

A equipe de basquete feminino sub-21 da Secretaria de Esporte/Fisio&Sports estreou no domingo (1) com vitória no quadrangular final da Liga Metropolitana de Basquete...

A equipe de basquete feminino sub-21 da Secretaria de Esporte/Fisio&Sports estreou no domingo (1) com vitória no quadrangular final da Liga Metropolitana de Basquete de Campinas, na categoria adulto.

A vitória foi contra o time de Mogi Mirim, por 50 a 42, no Ginásio Municipal de Esporte Nelson Ruegger.

O quadrangular final conta ainda com as equipes da Unicamp/Limeira e Piracicaba/Selam. O próximo duelo das meninas de Araras será no próximo final de semana, contra o perdedor do jogo entre Unicamp/Limeira x Piracicaba/Selam.

Já o time sub-17 terá um confronto no dia 8 de outubro, em Diadema, válido pela nova Copa Basquete, contra a equipe do Centro Olímpico. O time precisa vencer, já que estreou com derrota para a equipe do Apagebask/Guarulhos.