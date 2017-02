Basquete feminino se reapresenta para iniciar treinos e campeonatos

As meninas que fazem parte do time de basquete feminino da Secretaria de Esporte/Fisio&Sports se reapresentaram para a temporada 2017 nesta semana. O secretário...

As meninas que fazem parte do time de basquete feminino da Secretaria de Esporte/Fisio&Sports se reapresentaram para a temporada 2017 nesta semana. O secretário municipal de Esporte Douglas Marcucci recepcionou as jovens atletas.

A novidade deste ano é que, além da equipe Sub-19, que já representou o município nos anos anteriores em competições oficiais, foi montada a equipe Sub-17, aproveitando algumas atletas das escolinhas da SME.

As equipes vão disputar vários campeonatos regionais e estaduais durante o ano e também os Jogos Regionais em julho.

Além da volta das equipes de rendimento, as escolinhas de basquete da SME estão com inscrições abertas, para meninos e meninas entre 9 e 17 anos, com treinos às terças e quintas, às 15h, no Ginásio de Esporte Nelson Rüegger, e de segundas e quartas, na quadra do Jardim Geny Mercatelli, às 16h.

Os interessados devem procurar pelo professor Cícero Eduardo nos locais das aulas para sua inscrição. Cícero já comandava o time feminino de basquete nos anos anteriores na Secretaria de Esporte, e a partir de 2017 continua com a mesma função, mas como concursado no cargo, além de coordenar as escolinhas.