Basquete feminino de Araras enfrenta Itapira nesta quinta-feira, pela ARB

Buscando vaga no quadrangular final da Associação Regional de Basquetebol (ARB), a equipe feminina da Secretaria Municipal de Esporte de Araras, e com parceria da Academia Fisio & Sports, enfrenta o time de Itapira nesta quinta-feira (20), no Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rüegger, a partir das 20h30.

O confronto é decisivo para ambas as equipes, pois trata-se de um adversário direto por uma das duas vagas restantes para a fase final da Associação Regional.

Após o duelo contra Itapira, as ararenses encaram o time de Caieiras no dia 30 de outubro (domingo), também em seus domínios, às 11h. O adversário é a terceira cidade que busca classificação para o quadrangular.

Por terem as melhores campanhas na fase de classificação, Santa Bárbara D’Oeste e o XV de Piracicaba já estão garantidos na fase decisiva da ARB.

“A nossa intenção é vencer as duas partidas que ainda restam para somar o máximo de pontos e garantir um lugar na fase final da Associação. São concorrentes diretos, mas jogamos em casa e não podemos deixar essa chance escapar. Não vai ser fácil, são três times brigando por duas vagas, mas vamos em busca das vitórias, não há outra alternativa”, comentou o técnico ararense, Cícero Eduardo Rodrigues.

Metropolitano de Basquete

Além das disputas da Associação Regional, o time da Secretaria de Esporte também está na “briga” pelo título da Liga Metropolitana de Basquete de Campinas, fase final.

Os adversários são os times de Valinhos (dia 26, às 17h30) e Campinas (6 de novembro, às 17h30 – rodada final). Os confrontos serão fora de casa.

“Na Liga, estamos na fase final e nossa situação é muito semelhante à da ARB: precisamos de vitória para alcançar nosso objetivo. Na primeira rodada, perdemos para Paulínia, pelo placar de 40 a 35, em uma partida equilibrada. Agora é levantar a cabeça e partir para cima dos nossos adversários. Temos que fazer a nossa parte e torcer por resultados favoráveis a nós. Temos time para buscar as duas competições”, finalizou o técnico.

Escolinhas de basquete

O crescimento da modalidade em Araras não está restrito às competições regionais e estaduais. A Secretaria de Esporte também vem fortalecendo a base do esporte. Em parceria com a ONG Anjos, escolinhas de basquetebol estão começando na cidade.

As aulas gratuitas são ministradas no Ginásio Municipal Nelson Rüegger, às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h30, e às quartas e sextas, das 8h às 9h30. Os cadastros devem ser realizados no local, com o professor Cícero e com as monitoras Carol e Thaynara. A iniciativa é voltada a crianças e adolescentes de ambos os sexos, entre 8 e 17 anos.

Outra ação prevista pela Secretaria é a seletiva feminina para montagem de equipes de rendimento que irão defender Araras em competições externas, visando a temporada 2017. Os testes estão marcados para os dias 24, 25 e 26 de novembro. Interessados devem entrar em contato pelo e-mail: basquetefemininoararas@outlook.com. Mais informações pelo telefone (19) 99836-4578, ou ainda, pelo facebook: www.facebook.com/eduardo.basquete.