Basquete da Uniararas/Secretaria é campeão da Associação Regional

A decisão do Campeonato da Associação Regional de Basquete aconteceu em Araras, no último domingo (26), e o time masculino adulto ararense da FHO Uniararas/Secretaria de Esporte/Art Laser sagrou-se campeão.

A final foi contra Jundiaí, numa melhor de três partidas, e no jogo decisivo Araras venceu por 80 a 69. O cestinha da partida foi Felipe, e o melhor jogador foi Breno, com 22 e 17 pontos, respectivamente.

O Campeonato da ARB aconteceu durante todo o ano, entre os times de Araras, Jundiaí, Santa Bárbara, Americana, Hípica de Campinas e Mogi Guaçu. “Durante o torneio perdemos apenas um jogo no primeiro semestre, em Jundiaí, por dois pontos. Por esse motivo, nos classificamos para as finais em primeiro lugar. A vitória na partida de domingo foi muito importante para a equipe, que agora se prepara para disputar o Paulista Universitário em dezembro”, comentou o técnico da equipe, Bosco Della Coletta.

Além do título do Campeonato, a equipe ararense também garantiu outras quatro premiações: os jogadores Jay e Salsicha foram premiados pela seleção do campeonato; Breno foi nomeado o Melhor Jogador do torneio; e o técnico da equipe, Bosco Della Coletta, recebeu um troféu como Melhor Técnico. O time ararense é composto pelos jogadores Breno, Robinho, Jay, Rubão, Felipe, Caio, Augusto, Richard, Will, Salsicha e Samuel.

Paulista Universitário

A equipe da FHO|Uniararas/Secretaria de Esporte/Art Laser também se prepara para os jogos do Paulista Universitário (JUESP), que acontecem nos dias 9 e 10 de dezembro, em São João da Boa Vista.

Campeã regional pela Grande Ribeirão, a equipe ararense irá disputar o título estadual com as demais equipes classificadas: USCS (São Paulo) Unisanta (Baixada) Unicamp (Grande Campinas) Unesp Prudente (Prudente) e USP Lorena (Vale).