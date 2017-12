Basquete da Secretaria fecha 2017 com saldo positivo

O basquete ararense da Secretaria Municipal de Esporte fechou 2017 em alta. Das sete competições disputadas ao longo da temporada, os times (feminino e...

O basquete ararense da Secretaria Municipal de Esporte fechou 2017 em alta. Das sete competições disputadas ao longo da temporada, os times (feminino e masculino) ficaram entre os melhores em cinco oportunidades, com dois ouros, uma prata e dois bronzes. Além dos pódios, as equipes ainda conquistaram um 4º e 5º lugares.

O último desafio do ano foi 1ª Copa Primavera de Basquete Feminino, realizada no último domingo (3), no Ginásio Nelson Rüegger. Além do vice-campeonato conquistado pea Secretaria/Fisio Sports, participaram do torneio o Unesp/Rio Claro (campeão), Ladies/Campinas e o Dinos/Piracicaba. “Mesmo com a derrota para Rio Claro, por 37 a 35, as meninas do sub-17 foram muito bem, ganharam experiência contra os times adultos de outras cidades”, salientou o técnico ararense, Cicero Eduardo Rodrigues.

Para o secretário de Esportes Douglas Marcucci, o time adulto feminino, voltado para as competições regionais, se tornou um “espelho” para as categorias de base.

“Os resultados obtidos este ano só fortalecem o crescimento da modalidade em nosso município. Além de estarmos entre os melhores da região no sub-21, nossa base também se tornou mais competitiva, buscando objetivos. O time adulto virou um exemplo para as crianças das escolinhas”, comentou o secretário.

Resultados do basquete ararense em 2017

Nova Copa Basquete (sub-17) – medalha de bronze (1º semestre)

Nova Copa Basquete (sub-17) – medalha de bronze (2ª semestre)

Jogos Regionais (sub-21) – 4º lugar

1ª Copa Primavera (feminino livre) – medalha de prata

1ª Copa Primavera (masculino sub-17) – medalha de ouro

1º Festival de Basquete do Sayão Futebol Clube (masculino sub-17) – 5º lugar

Liga Metropolitana de Basquete de Campinas (feminino adulto) – medalha de ouro