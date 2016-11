Basquete adulto inicia disputa da final do Campeonato da ARB

A equipe de basquete masculino da FHO/Uniararas/SME/Art Laser inicia a disputa da final do Campeonato da Associação Regional de Basquetebol neste sábado (19),...

A equipe de basquete masculino da FHO/Uniararas/SME/Art Laser inicia a disputa da final do Campeonato da Associação Regional de Basquetebol neste sábado (19), contra o time da Prefeitura de Jundiaí.

O título será disputado numa melhor de três, e o primeiro confronto acontece no Ginásio Poliesportivo da Uniararas, hoje, a partir das 11h. A segunda partida será realizada dia 26 de novembro, em Jundiaí. E se houver a necessidade de um terceiro confronto, será novamente me Jundiaí, no dia 27. O time da Uniararas é comandado pelo técnico Bosco Della Coletta.

No último fim de semana, o time ararense disputou a semifinal contra Aguaí/Abama Basketball. No sábado (12), a Uniararas venceu por 97 a 63, com Samuel eleito o melhor jogador e cestinha da partida, com 27 pontos. No domingo (13), a equipe voltou a vencer, desta vez por 102 a 60, com o jogador João como cestinha, com 19 pontos, e Breno como melhor jogador.