Basílica tem programação especial para comemorar Dia da Padroeira

A Basílica Nossa Senhora do Patrocínio promove eventos especiais para a marcar o Dia da Padroeira comemorado nesta terça-feira (15). O feriado religioso também marca o aniversário de 155 anos de fundação de Araras. A programação vai englobar todo fim de semana e encerra na terça-feira, quando os fiéis farão uma procissão pelo Centro da cidade.

A programação, que teve início no dia 6 de agosto, contempla, além de missas, bênçãos especiais, quermesse na praça Barão de Araras.

Hoje (12), além da missa tradicional às 7h acontece também a missa dos motoristas e das chaves dos veículos às 11h30. Às 19h os fiéis podem participar de uma missa com o padre Marcelo Fagundes. Para fechar o dia haverá quermesse na praça, a partir das 19h.

No domingo (13) também acontecem missas em diversos horários – 7h, 10h e 19h (Padre Roberto Donizeti Ladgraf) e a quermesse continua a partir das 19h. Na segunda-feira (14) tem a missa dos enfermos e cuidadores às 11h30, com o padre José Angelo Mirandola Bryan e às 19h30 acontece a última missa do dia. A noite tem quermesse na praça novamente a partir das 19h.

O feriado de terça-feira será um dia com muitas festividades, começando com a tradicional Alvorada às 6h, seguida das Laudes (orações) às 6h30. A primeira missa da manhã acontece as 7h15, e às 8h30 tem o café da manhã no Largo da Basílica e às 10h terá uma missa festiva.

Para fechar as comemorações da santa haverá procissão pelas ruas centrais da cidade e Coroação de Nossa Senhora a partir das 17h15. Neste dia a quermesse começa mais cedo, às 16h.

Programação completa das celebrações

Sábado (12)

7h – Missa

11h30 – Missa motoristas e das chaves dos veículos

19h – Missa com o padre Marcelo Fagundes

19h – Quermesse na Praça Barão de Araras

Domingo (13)

7h – Missa

10h – Missa e bênção dos pais e das famílias

19h – Missa com padre Roberto Donizeti Ladgraf (Americana)

19h – Quermesse na Praça Barão de Araras

Segunda-feira (14)

7h – Missa

11h30 – Missa e bênção dos enfermos e cuidadores

19h30 – Missa com o padre Ricardo Aparecido dos Santos (Americana)

19h – Quermesse na Praça Barão de Araras

Terça-feira (15)

6h – Alvorada Festiva

6h30 – Laudes

7h15 – Missa Solene

8h30 – Café no Largo da Basílica

10h – Missa Solene

16h – Missa Solene

17h15 – Procissão

17h45 – Coroação de Nossa Senhora

16h – Quermesse na Praça Barão de Araras

Casa da Memória reconta história da cidade para comemorar Dia da Padroeira e aniversário de fundação de Araras

Além das tradicionais festividades do Dia da Padroeira promovidos pela Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, o feriado religioso e comemorativo dos 155 anos de fundação de Araras desta terça-feira (15) contará com uma programação especial na Casa da Memória Pedro Pessoto Filho.

A ação promovida pelo espaço é o Projeto “A Minha História”, que tem como objetivo “ouvir” histórias da população ararense. De 16 a 18 de agosto haverá a coleta de depoimentos de cidadãos no local das 9h às 11h e das 13h às 16h.

“Serão gravados vídeos com depoimentos do nosso povo. Esses materiais serão armazenados em nosso banco de dados e posteriormente serão utilizados em projetos futuros. Nestes dias, a Casa da Memória estará aberta para histórias e curiosidades de nossa Cidade”, explicou o secretário de Cultura, Marcelo Franchozza.

Araras foi fundada 15 de agosto de 1862, fato ligado à inauguração da capela dedicada à Nossa Senhora do Patrocínio das Araras, que aconteceu no mesmo dia. Foi a partir da capela que a cidade se formou, conquistando sua emancipação política apenas anos depois, em 24 de março de 1871.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelos telefones 3544-8156 (Casa da Memória) ou 3541-5763/ 3542-5807 (Secretaria de Cultura).