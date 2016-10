Basílica ganha sistema de segurança para evitar furtos

Nem a mais importante – e histórica – igreja católica de Araras está livre dos bandidos, tanto que um sistema de monitoramento de segurança...

Nem a mais importante – e histórica – igreja católica de Araras está livre dos bandidos, tanto que um sistema de monitoramento de segurança com câmeras foi instalado no interior do prédio e entrou em operação há 15 dias.

Localizada na Praça Barão de Araras, Centro, a Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio agora conta com 12 câmeras de alta tecnologia e que filmam, 24 horas, todo o interior da igreja, além da casa paroquial e secretaria. O padre Carlos Alberto da Rocha explica que o último furto aconteceu há poucas semanas.

“Uma caixa do sistema de som foi furtada e ninguém conseguiu deter o suspeito”, disse. O padre explica que episódios de furtos não são incomuns, mas teriam aumentado nos últimos três anos. Ele afirma que a Guarda Municipal aumentou a patrulha nos arredores da igreja e da praça, mesmo assim, os bandidos agem.

“São duas missas diárias e a presença de pessoas é constante. Não podemos tratar todos como suspeitos e o sistema foi a melhor ferramenta encontrada”, enfatiza. O aparelhamento foi adquirido com ajuda de donativos dos fiéis e a operação começou há 15 dias.

As imagens de todas as câmeras são recebidas por uma central de monitoramento composta por telas de última geração e computadores e as imagens gravadas durante 24 horas. A central fica na secretaria da Basílica, na Rua Carlos Gomes, Centro.

“Em 15 dias não presenciamos nenhum furto, porém adotamos outras medidas como o fechamento da porta lateral esquerda para dificultar a ação dos furtadores. Enfatizo que a medida foi necessária, pois a Basílica é um museu com peças de importante valor histórico e precisam ser preservadas”, esclarece.

Além da proteção para as peças históricas, o padre também enfatiza que a igreja está preocupada com a segurança dos frequentadores e fiéis. “É um lugar de importância para a cidade e pensamos na segurança de cada um que passa pelo prédio”, finaliza.