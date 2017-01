“Pago a pensão com a pensão que o Estado me paga pelo meu estado”. Campos de Carvalho Somos um povo cujo destino...

“Pago a pensão com a pensão

que o Estado me paga pelo meu estado”.

Campos de Carvalho

Somos um povo cujo destino parece ser sustentar políticos profissionais que, quando assumem a chefia do Executivo em qualquer uma das três esferas de Governo, revelam-se autênticos amadores.

A regra é essa, e se exceções existem, essas podem ser contadas nos dedos. Não há como garantir que nos dedos das duas mãos, se bem que se couberem em apenas uma, já é um grande progresso.

Uma das exigências embutidas no voto popular ressalta que o chefe do Executivo eleito deve levar o básico na bagagem quando se propõe a assumir o cargo e desempenhar as atividades de administrador público.

Por “básico” entenda-se: capacidade de discernir, entre as possíveis soluções do problema proposto, aquela que, submetida à prova dos noves fora, resista a todo e qualquer argumento contrário à deliberação tomada; condição intelectual para perceber a diferença entre aquilo que se apresenta em trajes íntimos de duvidosa lógica, daquilo que veste a rigor qualquer conclusão científica.

Finalmente, mas não por fim, “serenidade necessária para aceitar as coisas que não pode modificar, coragem para modificar aquelas que pode e sabedoria para distinguir umas das outras”— esse último requisito, extraído de uma adaptação da prece de Francisco de Assis feita por Reinhold Niebuhr parece-me o item mais importante da cesta básica que proponho.

Essas premissas, digamos, elementares, evidentemente não se esgotam em si mesmas. Ao contrário, ensejam uma quarta proposição: é fundamental que os assessores nomeados pelo líder tragam nas respectivas bagagens esse mesmo básico.

Como veem, basicamente basta o básico.

Porém, não é o que se vê. Nem o que se apalpa. Trocando os miúdos por paleolítico lugar-comum, a realidade é outra, crianças. A realidade é dura, distante anos-luz de nossa pouquíssima compreensão das coisas, desarticulada de nossa desmemoriada filosofia.

Porque os homens, ora os homens, não se cansam nem sentem vergonha de continuar recorrendo às suas miseráveis condições de seres humanos para justificar seus desacertos — fragilidade humana, o horror, o horror, o horror …

Depois de aplicarem um ipon imoral na ex-presidente, os homens, dito aqui o presidente e homens que o assessoram, entre um desaproveito aqui e um desperdício ali deram de caçar fantasmas na Previdência. Como quem procura pelo em ovo sempre acaba sentindo o cheiro do c* da galinha, eles devem ter sentido o tal bodum.

O medo que tomou conta dos aposentados; o terror que se apossou daqueles que se encontram à beira da aposentadoria; e o pânico que se instalou naquela faixa etária que abriga os chamados “com tudo em cima”, dizem que sim, eles sentiram o cheiro de cecê— isso mesmo, cecê. Ou, em português camoniano, sentiram cheiro de c*.

As facadas nas costas, perdão, as medidas propostas, que segundo os humanos que nos governam, vão colocar a Previdência nos eixos, principiam pelo aumento do percentual de contribuição ao INSS, transitam pela matusalêmica soma idade/anos de contribuição na contagem do tempo de serviço, e desaguam no limite da idade mínima para aposentadoria, que com o passar do tempo poderá ser de 70 anos de idade.

De minha parte, estou na faze REM, ou seja, ressabiado e matutando. Como a gente nunca sabe até onde vai a maldade dessa gente, já botei minhas provectas barbas de molho. Afinal, pago a pensão aqui em casa com a pensão que o Estado me paga pelo meu estado.

Definitivamente, na chefia do Executivo nossos políticos profissionais mostram-se verdadeiros amadores.

“O que chamamos democracia”, afirmou em 2009 o falecido escritor José Saramago, “começa a assemelhar-se tristemente ao pano solene que cobre a urna onde já está apodrecendo o cadáver.

Reinventemos, pois, a democracia antes que seja tarde demais”.

Vou repetir: reinventemos, pois, a democracia antes que seja tarde demais.

Bom dia!