Barões e Zé Mário disputam vaga para finais do Amador de Futebol

O Campeonato Municipal de Futebol Amador – Amadorzão tem neste domingo (12) a última rodada da 1ª fase, que vai classificar as equipes para...

Pela divisão de elite, duas equipes estão matematicamente classificadas – José Ometto e Praça V –, enquanto o RMA está quase lá, podendo até perder seu jogo da rodada (vai depender do saldo de gols) que ainda garantirá sua vaga. E a quarta vaga ainda está aberta entre Salão do Zé Mário (4º colocado) e Barões (5º colocado).

Curiosamente, essas duas equipes vão se enfrentar nesta última rodada da fase classificatória. A partida entre Zé Mário e Barões será no Campo do Mundo Novo, às 10h. O Zé Mário, por ter melhor saldo de gols, joga pelo empate, enquanto o Barões joga por uma vitória simples.

O RMA só perde sua vaga na semifinal se houver empate entre Zé Mário e Barões e ainda se for goleado por mais de cinco gols no confronto que terá contra o Banespa/Cruzeirinho, já eliminado e na vice-lanterna.

O José Ometto e o Praça V cumprem tabela contra Família Fluminense e Flamenguinho, respectivamente.

Pela 2ª Divisão, o Grupo A já definiu os quatro classificados para as quartas-de-finais: São João-B, Junto e Misturado, Guerreiros e Pastre. No Grupo B, três estão garantidos nas quartas (Família Campeão, Grena e Arsenal), e a quarta vaga está sendo disputada entre Unidos do Boteco e Colômbia, que jogarão contra Juventude e Arsenal, respectivamente, no Campo do Capixaba.

Resultados da 10ª rodada

1ª Divisão:

Praça V 5 x 0 Família Fluminense

Barões 1 x 1 RMA

José Ometto 3 x 0 Legendários

Zé Mário 6 x 1 Flamenguinho

Banespa/Cruz 9 x 1 Atlético Nacional

São João 4 x 1 Juventus

2ª Divisão:

W-9 4 x 2 Ticos Beer

Família Campão 5 x 0 Nordeste

Grena 2 x 1 Unidos do Boteco

Colômbia 7 x 2 Hunters

Arsenal 4 x 0 Juventude

São João-B 9 x 1 Porto

Cruzeirinho 7 x 0 Podepah

Pastre 7 x 1 Galatasaray

Nacional 2 x 1 Gerreiros

Junto e Misturado 1 x 0 Corinthinhas

Jogos da 11ª rodada – Domingo (12/11):

Campo do Gema

10h – 1ª: Banespa/Cruz x RMA

13h45 – 2ª: Cruzeirinho x Galatasaray

15h45 – 1ª: Juventus x Legendários

Estádio Joel Fachini

8h – 2ª: Atlético Nações x São João-B

10h – 1ª: Atlético Nacional x São João

13h45 – 2ª: Pastre x Guerreiros

15h45 – 1ª: José Ometto x Família Fluminense

Campo do Mundo Novo

8h – 2ª: Porto x Nacional

10h – 1ª: Barões x Zé Mário

13h45 – 2ª: W-9 x Grena

15h45 – 1ª: Flamenguinho x Praça V

Campo do Capixaba

8h – 2ª: Nordeste x Ticos Beer

10h – 2ª: Ajax x Hunters

13h45 – 2ª: Unidos do Boteco x Juventude

15h45 – 2ª: Colômbia x Arsenal