Barba é recebido com almoço familiar em Caxias do Sul

O ex-morador de rua Gelson Gabrielli, que ficou conhecido pelos ararenses pelo apelido de Barba, foi recebido com almoço festivo pelos familiares na última...

O ex-morador de rua Gelson Gabrielli, que ficou conhecido pelos ararenses pelo apelido de Barba, foi recebido com almoço festivo pelos familiares na última quarta-feira (16) na cidade de Caxias do Sul, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, Sul do Brasil.

A história de Gelson comoveu a cidade a partir do último sábado (12) quando Tribuna publicou a história do então morador de rua que foi amparado por voluntários da ONG (Organização Não-Governamental) ASS (Associação Separados Para o Senhor).

O carinho que os voluntários trataram Barba e sua história chamou atenção dos munícipes e muitos contribuíram com roupas novas – inclusive o terno que ele pediu para usar durante a viagem de volta pra casa – além de outros presentes.

O reencontro com seu irmão Guilherme Gabrielli, acompanhado da esposa Elaine Siqueira Gabrielli, aconteceu no fim da tarde da última segunda-feira (14) e foi marcado pela emoção. Além dos familiares, o primeiro abraço depois de sete anos entre ele e os familiares foi acompanhado pelos voluntários da ASS e munícipes que passavam pela Praça Monsenhor Quércia (Calçadão).

Além dos voluntários, moradores de rua que foram companheiros de Barba nos últimos anos também acompanharam o reencontro. Para celebrar a nova vida, sem esquecer de agradecer os demais companheiros que o acompanharam durante anos nas ruas, uma festa de despedida foi realizada na praça Barão de Araras ao lado da Casa da Cultura – a poucos metros da marquise de uma loja que serviu de abrigo para Barba.

A despedida também foi marcada pela emoção e Barba seguiu viagem para sua terra natal na última quarta-feira (16) em um voo que saiu às 8h15 do Aeroporto de Viracopos, Campinas, e seguiu direto para Caxias do Sul.

Família se uniu depois de sete anos

Tribuna conversou pelo telefone com a cunhada de Barba, Elaine, que disse que a viagem foi marcada pela tranqüilidade e reflexão entre eles. Já em Caxias, Barba foi recebido com almoço receptivo feito pelos outros seis irmãos e todos os sobrinhos.

“Foi um momento muito emocionante para a família, pois há quase 20 anos não nos reuníamos todos e o Gelson não tinha mais contato com a família há sete anos”, disse pelo telefone. De acordo com Elaine, Barba pouco fala da vida que enfrentou nas ruas, mas revelou que foi reencontrado no momento exato, pois “não agüentava mais a situação e não sabia o que poderia acontecer”.

“A partir de agora entra a fase da adaptação e, aparentemente, ele está bem de saúde, porém reclama de dores nas pernas. Uma consulta está agendada para ele no sábado (19) para exames e verificar a real situação da saúde” e emendou: “a família toda está muito feliz e grata por cada um que ajudou a trazer o tio Gelson de volta e agradecemos de coração”, agradeceu Elaine.