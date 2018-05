Banido O ex-presidente da CBF Marco Polo del Nero foi banido de forma definitiva de atividades relacionadas ao futebol. A Fifa anunciou na sexta-feira...

Banido

O ex-presidente da CBF Marco Polo del Nero foi banido de forma definitiva de atividades relacionadas ao futebol. A Fifa anunciou na sexta-feira que o Comitê de Ética da entidade decidiu impedir para sempre que o dirigente possa exercer qualquer função no esporte justamente após o fim de uma suspensão de 45 dias ao brasileiro. Além de estar impedido de desenvolver qualquer função ligada ao futebol, Del Nero terá que pagar uma multa de 1 milhão de francos suíços.

Hora do Adeus

Símbolo de uma era vencedora e histórica para o Barcelona, Iniesta encerrará seu casamento com o clube ao fim da atual temporada. Como já especulado pela imprensa espanhola nos últimos meses, o meia oficializou na sexta-feira, em entrevista coletiva, que deixará a equipe catalã logo após o fim do Campeonato Espanhol. Muito emocionado, com lágrimas nos olhos, o espanhol fez um pronunciamento confirmando a decisão de deixar o Camp Nou. O meia afirmou que decidiu ir embora do clube meses depois de assinar um contrato vitalício por entender que não poderia dar o melhor de seu futebol nos próximos anos, tanto física quanto mentalmente.

Mais Adeus

Unai Emery não comandará o Paris Saint-Germain a partir da próxima temporada. O técnico espanhol anunciou em entrevista coletiva, que deixará o clube francês ao fim do Campeonato Francês, o que já vinha sendo considerado certo pela imprensa europeia. A decisão, de acordo com o comandante, foi selada após uma reunião.

Mais barato

O São Paulo anunciou uma redução no preço dos ingressos para os jogos no Morumbi. O bilhete mais barato, de arquibancada, vai custar R$ 10 (meia-entrada). O mais caro vai custar R$ 140 (cadeira superior). A medida do São Paulo passa a valer para o jogo contra o Atlético-MG, no Morumbi, no próximo dia 5 de maio, pela quarta rodada do Brasileirão. Em 2017, com o apoio da torcida, o São Paulo fugiu do inédito rebaixamento no Brasileirão. Na ocasião o Tricolor também reduziu os valores dos ingressos, mas reajustou neste ano. Agora, o clube retoma os preços antigos.

Cutucada de Ibra

A indefinição sobre a ida de Zlatan Ibrahimovic para Copa do Mundo da Rússia parece estar nos últimos capítulos. Depois de a seleção Sueca anunciar que o atacante não integrará o elenco do Mundial, o astro do LA Galaxy disse que não faz mais parte da seleção e, em tom de brincadeira, reafirmou que irá à Rússia.

Promissor

Após um início de fim de semana positivo com o melhor tempo no treino livre, o brasileiro Sérgio Sette Câmara não conseguiu repetir o desempenho na classificação e vai largar na sexta posição na corrida que abre a rodada dupla da Fórmula 2 em Baku, no Azerbaijão. Companheiro de equipe de Sette Câmara na Carlin, o líder do campeonato Lando Norris dominou a maior parte da sessão e parecia caminhar para mais uma pole position, mas terminou em segundo lugar, a 0s214 do mais rápido no treino, o tailandês Alexander Albon.