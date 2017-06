Banho de sangue brasileiro

De janeiro a junho deste ano, o número de mortes provocadas por atentados terroristas em todo o mundo, não supera o número de...

De janeiro a junho deste ano, o número de mortes provocadas por atentados terroristas em todo o mundo, não supera o número de pessoas assassinadas no Brasil em apenas três semanas de 2015, segundo levantamento do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgado durante esta semana e publicado pela Tribuna – dados divulgados com quase dois anos de atraso, diga-se de passagem.

O resultado consta no Atlas da Violência e é uma soma assustadora, mas o que mais chama a atenção é a capacidade que o brasileiro – e a mídia brasileira – têm em mostrar comoção com as mortes ocorridas em outros países, e manifestar completa indiferença com as vítimas do banho de sangue pelo qual passa nosso país.

Pondera-se que nenhum tipo de violência tem maior ou menor grau – mas é preciso chamar a atenção do que acontece em nosso próprio quintal, pois a cada ano o número de pessoas mortas em homicídios aumenta assustadoramente. Nos estados do Norte e Nordeste, por exemplo, as mortes violentas aumentaram 100% nos últimos dez anos.

Para se ter uma idéia da gravidade da situação, o Ipea informa que em 498 ataques terroristas ocorridos neste ano, no mundo, morreram 3.314 pessoas. Compare agora com os números de pessoas assassinadas no Brasil, em apenas três semanas de 2015 – que foi o ano do último levantamento divulgado. O número aqui chega a nada menos que 3.400 pessoas. Em 3 semanas!

Outro dado que chama atenção é o perfil das vítimas: a maioria negra – a cada 100 pessoas mortas, 72 são negras – da periferia, e jovens entre 15 e 29 anos. Se não bastasse a vida dessas pessoas e a tragédia em que transformou suas famílias, temos que ficar atentos que o futuro do país e toda a sociedade pode estar em risco.

A morte, na faixa etária citada acima, expõe graves consequências para o desenvolvimento da economia, além de tirar a estabilidade do bem estar social. De acordo com o Ipea, as perdas anuais em decorrência da morte de jovens representa 1,5% do PIB (Produto Interno Bruto).

Somente no ano de 2015 foram assassinadas 59.080 pessoas no país, mas a conta pode ser ainda mais assustadora se somadas as mortes entre 1995 e 2015. No período, 1 milhão e 330 mil brasileiros foram mortos – a mesma quantidade de mortes ocorrida em toda a Guerra do Vietnã (1955-1975).

Apesar de Araras estar na 24ª posição dentre as 30 cidades mais pacatas do Brasil, tal colocação pode não ser motivo de comemoração – haja vista a potencial violência que afeta a nossa sociedade todos os dias. Com o tamanho e histórico banho de sangue que nos assola a cada ano, temos que refletir e nos perguntar se estamos realmente vivendo em uma sociedade civilizada.

O número de vítimas aumenta mas, ao que tudo indica, nossos governantes encaram esses dados apenas como mera estatística – são principalmente gente de classe social mais baixa, de bairros periféricos, sem qualificação, sem expressão social, que não tem consciência explícita dos seus direitos, e que são facilmente cooptados pelo crime.

O que falta a eles, principalmente, é a presença do Estado: educação de qualidade no ensino fundamental, saúde, lazer e apoio social. E o problema, até agora, atinge muito pouco a classe média. Mas vale lembrar que são seres humanos, brasileiros, e que perdem de forma violenta o seu direito mais básico: o de viver.