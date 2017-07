Bandidos roubam carro em Leme e um morre em troca de tiros com PM em Araras

Um bandido foi morto em troca de tiros com a Polícia Militar no fim da tarde desta segunda-feira (17). A ocorrência ainda está em...

Compartilhe em suas redes sociais!

Um bandido foi morto em troca de tiros com a Polícia Militar no fim da tarde desta segunda-feira (17). A ocorrência ainda está em andamento na Delegacia de Araras, mas pelas primeiras informações o criminoso estava acompanhado de outros dois – todos são de Araras.

O trio assaltou uma mulher no Jardim Graminha – bairro que fica próximo da divisa entre as duas cidades. Eles usaram o carro roubado da vítima (Chevrolet/Agile) e fugiram por uma estrada de terra, mas foram surpreendidos pelos policiais na região do bairro São Bento na Estrada Municipal José Baggio Primo, já município de Araras.

A troca de tiros ocorreu no local e um bandido morreu, outro foi detido e o terceiro conseguiu fugir. Confira reportagem completa na edição desta terça-feira (18) da Tribuna.