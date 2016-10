Bandeirada A velha e usual tática do uso de mulheres carregando bandeiras com nome e números dos candidatos a prefeito se intensificou em Araras...

Bandeirada

A velha e usual tática do uso de mulheres carregando bandeiras com nome e números dos candidatos a prefeito se intensificou em Araras na última semana. Apesar de pregarem renovação, candidatos a prefeito insistiram na tática, que não traz nenhuma proposta, apenas faz com que a poluição visual seja ainda maior. Apenas Du Severino (PTN) não usou da tática. O candidato Bonezinho Corrochel (PTB) a usou, mas com bem menos frequência que os outros três restantes. Estes sim, usaram e abusaram da ideia do impacto visual, e encheram a praça de bandeiras com suas respectivas fotos, nomes e números.

Pode ou não pode?

Talvez a principal polêmica das eleições de 2016 em Araras refira-se à elegibilidade de Pedrinho Eliseu (PSDB) – matéria sobre sua situação está nesta página. Até o fechamento desta edição, as únicas informações concretas (e inegáveis) eram de que Pedrinho terá seu nome e número na urna normalmente, e concorre em condições de igualdade com Du Severino (PTN), Bonezinho Corrochel (PTB), Paulinho Nascimento (PSD) e Breno Cortella (PDT). O que ainda não se crava é exatamente o que acontecerá caso ele vença. Pedrinho garante que assumirá normalmente a cadeira de prefeito, mas não há documentos definitivos sobre isso. A resposta final sobre o que acontece, caso Pedrinho vença, deve acontecer somente nos próximos meses, quando ele tentaria aval do TSE, de onde surgem as decisões mais favoráveis a ele. Independentemente disso, os ataques de opositores se aceleram na reta final, muitos propagando que Pedrinho não pode ser eleito, o que não é verdade, já que a situação ainda está sendo analisada pela Justiça.

Ataque

Três dos cinco candidatos a prefeito de Araras resolveram partir para o ataque contra o tucano Pedrinho Eliseu (PSDB) na última semana. Prova disso foi o que aconteceu na última terça-feira (27), quando os cinco candidatos a prefeito de Araras participaram de debate promovido pela TV Opinião, no estúdio da emissora. O primeiro a falar, Breno Cortella, foi questionado sobre esporte pela TV, mas iniciou sua fala afirmando que havia no debate “um candidato indeferido e outros deferidos”, cutucando Pedrinho. Bonezinho Corrochel (PTB), o segundo a falar, foi questionado sobre saneamento, mas na mesma fala citou que teve “candidatura deferida pelo juiz eleitoral”, mandando outro recado a Eliseu. Du Severino (PTN), o terceiro a falar, preferiu não fazer qualquer referência ao assunto, e respondeu ao que foi questionado. Pedrinho (o quarto a falar) respondeu aos dois primeiros, se disse apto pela Justiça e disse fazer uma campanha limpa. Já Paulinho Nascimento (PSD), o último a iniciar sua fala, citou que quatro candidatos estariam aptos e “um candidato que se diz apto”, ironizando a fala do concorrente tucano.

Elegante

No mesmo debate foi frequente a referência a Pedrinho ter seu registro indeferido. Breno Cortella chegou a questionar se para Pedrinho valia mais o desejo pessoal de ser prefeito ou interesses da cidade. Bonezinho Corrochel questionou Du Severino se ele, caso tivesse registro de candidatura indeferido, se manteria na disputa – em clara referência à situação de Pedrinho Eliseu. O candidato Du, de forma surpreendente, respondeu que respeita a democracia, e que ela permite a participação de candidato que ainda não foi julgado por instância final. “Se eu tivesse recurso na Justiça e chance de reverter, iria tentar sim”, cravou Du, que instantes depois, ouviu de Pedrinho agradecimento pela sua delicadeza na resposta, e ainda questionamento de que Paulinho, Breno e Bonezinho se reuniram para atacá-lo.

Quem não trocou?

Ainda nos embates, o candidato Pedrinho Eliseu chegou a contestar os adversários na terça-feira, dizendo que ele e os demais estão aptos. Mesmo assim aproveitou para mandar uma “indireta” a Breno Cortella, dizendo que quatro candidatos “não mudaram de partido de última hora”, em referência a saída de Breno Cortella do PT no início do ano. Breno respondeu, instantes depois, relembrando que todos os candidatos a prefeito de Araras já trocaram de partido em suas trajetórias políticas – o que, de fato, já aconteceu mesmo com os cinco candidatos.

Faca nos dentes

O ataque a Pedrinho no debate era previsível, muito óbvio. Mas o que mais chamou a atenção foi a postura do candidato Paulinho Nascimento, bastante contundente ao colocar em dúvida a elegibilidade do adversário. A dúvida que paira no ar: Paulinho passou a ser mais agressivo nesta última semana de campanha por que realmente passou a pensar diferente sobre o tema ou foi por desespero? Anteriormente, já citou publicamente que desejava ver Pedrinho no páreo para vencê-lo nas urnas.

Gestão esquecida?

A gestão de Nelson Brambilla (PT) pouco foi citada nas discussões, inclusive durante o período de campanha eleitoral. Evidentemente por Brambilla não ser candidato, ele acabou sendo alvo raras vezes. Nas poucas vezes em que os candidatos a prefeito de Araras fizeram críticas ao modelo de gestão dele, alguns pontos foram levantados: Bonezinho Corrochel relembrou a crise hídrica enfrentada na gestão do petista; Du Severino chegou a reforçar que o atual prefeito pouco fez pelo meio ambiente e disse que a atual merenda é de baixa qualidade; Paulinho disse que o atual secretário de Desenvolvimento “não levantou da cadeira” na atual gestão; e Pedrinho criticou o atual modelo para atrair indústrias a Araras.

Problemas para 2017

Os embates políticos estão aí. Cada um usando sua estratégia eleitoral. Mas o cidadão, o que ele mais deseja, é ver um prefeito eleito que administre a cidade com competência e responsabilidade fiscal. O desafio para o eleito será enorme, em virtude de inúmeras barreiras, seja ela econômica, política ou estrutural. A manchete da Tribuna de hoje trata deste importante assunto.

Apostas

É muito comum em eleições municipais a realização de apostas informais envolvendo grupos de amigos ou de trabalho. Em Araras não é diferente. Há apostas sobre a quantidade de votos de cada candidato a prefeito; outras sobre a posição dos cinco concorrentes; e a mais badalada, sobre os prováveis 11 vereadores eleitos. Há diferentes versões para cada disputa. Façam suas apostas!

Saída pela culatra

A pergunta que está pairando no ar: a turma messiânica do vermelho já avaliou o resultado em pesquisas com a população, no país como um todo, do discurso orquestrado “golpe” para o impeachment da presidente Dilma? Pode apostar que não, ou então sabe dos riscos! Aparentemente, o discurso só tem servido para manter unida apenas os que estavam protegidos pelo guarda-chuva da esquerda, enquanto governo. A resposta, com certeza virá na apuração das urnas se a versão do “nós” tantas vezes utilizado pela esquerda está no caminho certo para angariar, como no passado, o apoio da população.

TORPEDO

“Desde a data dos fatos, Araras apresenta elevado aumento no número de crimes dolosos contra a vida, tanto contra guardas municipais, como contra alegados criminosos, por vezes suspeitos de crimes contra agentes municipais”.

Do juiz Rafael Pavan Filgueira, em despacho que decretou a prisão preventiva de um guarda municipal, indiciado pela morte de um homem que foi espancado após ser preso em Araras.