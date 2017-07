Banda Sophia toca nesta quinta no Centro Cultural

A banda ararense Sophia se apresenta hoje (20) à noite no auditório do Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita. A entrada é de graça...

Compartilhe em suas redes sociais!

A banda ararense Sophia se apresenta hoje (20) à noite no auditório do Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita. A entrada é de graça e o show integra a programação do projeto Julho – Mês do Rock, promovido pela Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania.

Formada em 2010, a banda Sophia tem no vocal a cantora Tati Balloni, Lari Melão no teclado, Lucas Pastre na guitarra, Phill Borsonelli na guitarra, Léo Varuzza no baixo e Wil Gouveia na bateria.

A Sophia tem trajetória em cidades da região e até ganhou prêmios em concursos e apresenta repertório agressivo com riffs de guitarra pesados e que são marcantes. A apresentação está marcada para hoje às 20h30. Além do show de hoje, a banda tem apresentação marcada para o dia 29 de julho no Salão de Fotografia Pérsio Galembeck, que também será no Centro Cultural.

Projeto de rock segue até fim do mês

O projeto Julho – Mês do Rock realiza eventos e shows desde o início do mês no Centro Cultural e também no CEU (Centro de Esportes Unificados) José Olavo Paganotti, localizadon a Praça Jorge Assumpção, José Ometto 1, zona leste. A abertura aconteceu no dia 6 e contou com presença de mais de 100 pessoas.

Além da banda Sophia, no dia 27 de julho o Centro Cultural recebe a banda Fenícia – que toca o melhor do rock nacional.

Programação Julho – Mês do Rock

Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita

Hoje (20), às 20h30: banda Sophia

27 de julho, às 20h30: banda Fenícia

Rock no CEU

Sábado (22), das 17h30 às 22h

Local: CEU José Olavo Paganotti

Bandas: Dream Hot Dog, Sound N`MAC e New Divine Link Park Tribute Brasil