Banda municipal pode ter apresentações suspensas até se adequar a nova lei

A mais tradicional corporação musical de Araras – a Corporação Musical Maestro Francisco Paulo Russo, poderá ficar temporariamente sem se apresentar para a população local, devido a alterações na legislação que ampara o custeio da organização pela Prefeitura de Araras.

Esta semana, postagens no Facebook davam conta de que a Prefeitura estaria “extinguindo” a banda, mas informações de pessoas muito próximas ao grupo apontam que trata-se de uma suspensão quase que compulsória, até que a banda – na verdade sua personalidade jurídica e sua documentação – estejam de acordo com o que reza a Lei Federal 13019/2014.

A lei “estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.”

Na prática, a corporação não firmará convênio com a Prefeitura daqui por diante, simplesmente por ser legalmente constituída, apresentar seu projeto e prestar contas corretamente dos recursos utilizados – que a Prefeitura ainda não informou quanto somam ao mês ou ao ano.

Pela nova lei, que apesar de ser de 2014 vem sendo implementada a duras penas no País, devido às dificuldades de adaptação das organizações, a tradicional corporação musical de Araras terá que participar de um tipo de edital de chamamento, aberto a todas as similares do País, e passará por algumas avaliações, incluindo uma que será a cargo de uma banca específica.

A expectativa das pessoas mais próximas à corporação é de que ela consiga se adaptar e participar do processo em boas condições de fazer jus aos recursos municipais.

Questionada em caráter de urgência, a Prefeitura não se manifestou até a publicação desta matéria e a Tribuna voltará ao assunto assim que tiver novas informações, inclusive por parte do Município.

(Ana Maria Devides)

