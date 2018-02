Banda Municipal: Coreto segue sem retretas, mas Escola de Música volta a funcionar

A Corporação Musical Maestro Francisco Paulo Russo não será vista tão cedo no Coreto da Praça Barão de Araras. O reinício das atividades, dentro...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Corporação Musical Maestro Francisco Paulo Russo não será vista tão cedo no Coreto da Praça Barão de Araras. O reinício das atividades, dentro do calendário tradicional da corporação, era para ter sido no último domingo, mas um impasse entre a Prefeitura e a Cooperativa que mantém a banda, fez com que os músicos, reunidos momentos antes da apresentação, decidissem por esticar mais um pouco o recesso.

Apesar de nenhum músico ou responsável pela cooperativa e banda falarem oficialmente sobre o caso, o fato é que há meses o impasse tem feito com que eles não recebam pelas apresentações. O último pagamento de recursos da Secretaria de Ação Cultural e Cidadania foi em novembro, e cobriu apenas dois meses de 2017.

O problema é que desde o início do ano passado, o novo Marco Regulatório que rege parcerias entre a Prefeitura e organizações sociais exige uma série de adequações que teriam sido exigidas pelo município, para realização de um chamamento público, como manda a nova lei. Esse chamamento, entretanto, ainda não foi realizado pela Prefeitura.

Dos dois lados parece haver intenção de entendimento, ainda que aos poucos. Na semana passada, após publicação de longa reportagem pela Tribuna, uma reunião chegou a ser agendada entre o prefeito Pedro Eliseu Filho (PSDB) e os músicos mas, pouco tempo antes do horário previsto, a presença do prefeito foi cancelada, por alegados problemas na agenda do Chefe do Executivo.

Ainda assim, alguns passos já teriam sido dados para equacionar parcialmente o problema. Devido à falta de repasse dos recursos em 2017, a Escola de Música Carlos Viganó, mantida pela Cooperativa, deixou de funcionar por praticamente um semestre.

A informação extraoficial é de que esse dinheiro – ainda relativo àquele Termo de Colaboração – será repassado neste primeiro semestre e, com isso, as aulas já foram retomadas.

Uma apresentação por mês

A única informação oficial vinda da Cooperativa e da Corporação Musical é de que em se mantendo esse repasse, os alunos da escola de música farão uma apresentação ao mês no Coreto, e a banda fará também uma retreta ao mês – a primeira provavelmente só em março, devido ao Carnaval.

Os músicos e responsáveis pela banda estariam, agora, aguardando novo agendamento de reunião com o prefeito, visando resolver o restante das pendências para efetivação do chamamento público e celebração de nova parceria.

(Ana Maria Devides)

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna