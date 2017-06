Bancos, Prefeitura e coleta de lixo funcionam na sexta-feira

Apesar do feriado nacional de Corpus Christi, na quinta-feira (15), serviços como coleta de lixo e entulho serão realizados normalmente na próxima sexta-feira (15),...

Apesar do feriado nacional de Corpus Christi, na quinta-feira (15), serviços como coleta de lixo e entulho serão realizados normalmente na próxima sexta-feira (15), segundo informou a Prefeitura de Araras.

A Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias na quinta-feira (15), em função do feriado nacional de Corpus Christi. Mas na sexta-feira (16), o expediente será normal.

Serviços considerados essenciais, como a ronda da Guarda Municipal e o atendimento no Pronto Socorro do Hospital São Luiz, da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24h Elisa Sbrissa Franchozza e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) não serão interrompidos.

As escolas estaduais estarão fechadas a partir de hoje e as aulas retornam apenas na próxima segunda-feira (19). As escolas municipais, bem como as outras repartições do município, só permanecem fechadas no feriado e funcionam normalmente na sexta-feira. O TCA (Transportes Coletivos de Araras) informa que na quinta-feira (15) os ônibus funcionarão no esquema adotado aos domingos, com intervalo maior entre um ônibus e outro. Contudo na sexta-feira o funcionamento volta ao horário normal de dias úteis.

Serviços básicos durante o feriado

• Bancos: não funcionam; apenas caixas eletrônicos

• Saema: apenas o atendimento de emergência pelo telefone 0800-014-4321

• Saúde: funcionam apenas os atendimentos de emergência da UPA 24h Elisa Sbrissa Franchozza, do Samu e do Pronto-socorro do Hospital São Luiz

• Segurança: expediente administrativo na sede da GM não funciona, mas as rondas nos bairros serão realizadas normalmente. Em casos de emergência, o munícipe pode entrar em contato pelos telefones 153 ou 3541-1532

• Educação: as aulas nas creches e escolas da rede municipal serão interrompidas na quinta-feira e retomadas na sexta-feira (16)

• Transporte coletivo: o horário das linhas na quinta-feira segue o mesmo esquema do itinerário aos domingos, ou seja, com um intervalo mais longo entre um ônibus e outro, em cada percurso; na sexta-feira o serviço funciona em horário normal