Bancos, escolas e Prefeitura fecham em horário do jogo da Seleção

Devido a partida entre Brasil x México na próxima segunda-feira (2), a partir das 11h, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2018, a Prefeitura fecha o atendimento ao público no dia do jogo a partir das 10h. Antes, pela manhã, o atendimento ao público funciona. O retorno do atendimento ocorrerá às 13h30 (em caso de prorrogação e disputa de pênaltis, o expediente será reiniciado somente às 14h30).

Já os bancos vão abrir somente a tarde – o duelo acontecerá às 11h. As agências dos Correios de todo o País seguem o mesmo horário, e bancos e Correios vão abrir na segunda-feira das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.

Em Araras não haverá aula nas unidades escolares municipais nos dois períodos (manhã e tarde), sendo dispensados os alunos e os professores.

O TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras) informa que os ônibus sairão para a última volta às 10h30 do Terminal Urbano, com retorno das atividades após o término do jogo. O período entre as 10h e às 13h30, ou até às 14h30, será considerado como horário de almoço aos servidores públicos municipais.

Serviços essenciais

Somente os serviços considerados essenciais, como Saúde e Segurança, não serão interrompidos: as atividades de rondas da Guarda Municipal e o atendimento nos prontos-socorros do Hospital São Luiz e da UPA 24 Horas Elisa Sbrissa Franchozza funcionarão normalmente, bem como o atendimento de emergência do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras).