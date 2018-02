Bancos, escolas e Poupatempo fecham no Carnaval; coleta de lixo funciona normalmente

As agências bancárias vão estar fechadas para atendimento ao público na segunda e na terça-feira de Carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas (14), os bancos...

As agências bancárias vão estar fechadas para atendimento ao público na segunda e na terça-feira de Carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas (14), os bancos abrirão ao meio-dia em todo o Brasil. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que a população pode utilizar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas. Ou seja, o último dia para quem precisa ir ao banco é amanhã, sexta (9), em que haverá expediente normal. Depois os bancos reabrem somente ao meio-dia de quarta-feira.

Já as unidades do Poupatempo funcionam ainda este sábado (10) normalmente. Entretanto, todos os postos do programa ficarão fechados na segunda e terça-feira (12 e 13), e reabrirão na quarta-feira de Cinzas (14), também somente a partir das 12h.

Ou seja, o atendimento voltará a ser prestado no horário habitual de cada unidade do Poupatempo e nos bancos a partir de quinta-feira, dia 15.

Já a coleta de lixo domiciliar e o cronograma de retirada de entulho, realizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Araras, irão funcionar normalmente durante os festejos.

Ônibus do TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras) funcionam na segunda-feira (12) e na terça-feira (13) como se nas datas fosse feriado, ou seja, seguem os mesmos horários e itinerários realizados aos domingos, o que ocasiona um intervalo maior entre um coletivo e outro. Na quarta (14) os ônibus voltam a circular normalmente. Não haverá horários especiais dos coletivos no Carnaval.

Não haverá expediente nas repartições da Prefeitura na segunda e na terça e o atendimento será retomado na quarta. As escolas também permanecem fechadas nos dois dias.

Os serviços considerados essenciais, como os atendimentos dos prontos-socorros da UPA 24h Elisa Sbrissa Franchozza e do Hospital São Luiz; ocorrências do Samu e as rondas da Guarda Civil Municipal também estarão à disposição dos ararenses.

Apesar da data especial, o sábado de Carnaval – que coincide com o primeiro sábado após o 5º dia útil de fevereiro – terá lojas abertas por mais tempo, funcionando das 9h às 18h, segundo a Acia (Associação Comercial e Industrial de Araras). As lojas podem reabrir já na segunda-feira e na quarta-feira a partir do meio-dia; ou seja, lojas fechadas somente no domingo e na terça-feira de Carnaval

Funcionamento de serviços em Araras durante o Carnaval:

– Bancos: fechados para atendimento ao público na segunda e na terça-feira de Carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas (14), abrem ao meio-dia

– Poupatempo: funciona neste sábado (10) normalmente. Postos ficarão fechados na segunda e terça-feira (12 e 13), e reabrirão na quarta-feira de Cinzas (14), também somente a partir das 12h

– Coleta de lixo domiciliar: normal

– Coleta de entulho: normal

– Escolas: não haverá aulas na segunda (12) e terça (13) – as atividades serão retomadas quarta (14)

– Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente): apenas o atendimento de emergência pelo telefone 0800-014-4321

– Saúde: funcionam apenas os atendimentos de emergência da UPA 24h Elisa Sbrissa Franchozza, do Samu e do Pronto-socorro do Hospital São Luiz, ocorrências do SAMU, entre outras situações emergenciais

– Segurança: expediente administrativo na sede da GM não funciona, mas as rondas nos bairros serão realizadas normalmente. Em casos de emergência, o munícipe pode entrar em contato pelos telefones 153 ou 3541-1532

– TCA: os ônibus seguem os mesmos horários e itinerários realizados aos domingos com intervalo maior entre um carro e outro. Na quarta (14), os horários seguem normalmente

– Comércio local: No sábado (10), lojas funcionam das 9h às 18h; depois comércio reabre na segunda-feira e na quarta-feira (a partir do meio-dia); ou seja, lojas fechadas somente no domingo e na terça-feira de Carnaval