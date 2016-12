Banco do Brasil reduz atendimento para clientes

O atendimento dos caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil na Praça Barão de Araras (antiga Nossa Caixa) está reduzido para os clientes...

O atendimento dos caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil na Praça Barão de Araras (antiga Nossa Caixa) está reduzido para os clientes durante a semana e deixa de funcionar aos finais de semana e feriados. Em nota, a assessoria de imprensa do banco estatal explica que a medida é adotada para combater problemas na segurança pública.

Um comunicado para os clientes foi colado em todos os caixas eletrônicos da agência e informa que o novo horário de atendimento vai atingir a sala de autoatendimento que funciona desde o dia 1º de dezembro as segundas e sextas-feiras das 9 às 18 horas e fechadas aos sábados, domingos e feriados.

Ainda no mesmo comunicado, a agência informa que o cliente deve procurar pelos caixas eletrônicos da outra agência que fica na mesma praça – a poucos metros da Casa da Cultura – número 171.

Em nota encaminhada pela assessoria de imprensa, o Banco do Brasil informa que os bancos, juntamente com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), estão empenhados em apoiar as autoridades no combate aos problemas de segurança pública dos quais são vítimas.

“Todos os bancos seguem uma lei federal que determina padrões de segurança para as instituições financeiras (Lei nº 7.102/83) e sua regulamentação. Dentro dessa legislação, cada instituição implementa procedimentos que achar mais adequados”, esclarece a nota.

Ainda na mesma nota, o BB explica que “de acordo com a Resolução 2.932, de 28/02/2002, do CMN (Conselho Monetário Nacional), o horário mínimo de atendimento de uma agência bancária deverá ser cinco horas diárias ininterruptas, respeitando o período mínimo de três horas, compreendido entre 12 às 15 horas, em todo o Brasil”, detalha.

Para finalizar, a nota encaminhada para Tribuna explica que “fica a critério de cada instituição financeira estabelecer o horário de atendimento de sua rede, desde que atendendo as normas do CMN. Quanto a sala de autoatendimento, como elas são uma facilidade oferecida voluntariamente pelos bancos aos clientes, não há normativo estabelecendo horário obrigatório de funcionamento. Ele é determinado se levando em conta estudos de logística, de processamento e de segurança da agência”, finaliza.

Estatal anunciou fechamento de agências em todo o Brasil

A redução do horário de atendimento dos caixas eletrônicos acontece depois que oi Banco do Brasil anunciou o fechamento de várias agências em todo o Brasil. Nenhuma das duas existentes em Araras estava na lista, confirme divulgada em reportagem da Tribuna no dia 22 de novembro.

Segundo o Banco, apenas com o que chama de reorganização de suas unidades, haverá redução anual de R$ 750 milhões em despesas, “valor que poderá aumentar significativamente a partir da adesão de funcionários ao Plano Extraordinário de Incentivo a Aposentadoria”.

O banco defende que as medidas “preservam a presença do BB nos municípios em que já atua”, ou seja, ele não vai reduzir o atual alcance. Mesmo assim serão encerradas 31 superintendências regionais. Além disso, 402 agências serão fechadas e outras 379 serão transformadas em postos de atendimento bancário. Em outubro, o BB já havia iniciado o encerramento de outras 51 agências.

Cidades como Mogi Guaçu e Piracicaba, por exemplo, terão agências transformadas em postos de atendimento. Em cidades próximas como Leme, Limeira, Rio Claro, Americana, Campinas, Piracicaba e Sumaré agências serão fechadas. Estas unidades sequer serão convertidas em postos de atendimento. Das 402 agências que serão fechadas, 222 ficam no Estado de São Paulo.

O BB disse que a estratégia de ampliação do atendimento por canais digitais prevê a abertura, ainda em 2017, de mais 255 unidades de atendimento digital, entre escritórios e agências digitais, que irão se somar às 245 já existentes. A transformação é uma tentativa do BB de migrar clientes para transações digitais.