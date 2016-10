Bancários fecham acordo e encerram greve após 31 dias

Terminou a greve dos bancários depois que a categoria aceitou proposta feita pela Fenaban (Federação Nacional dos Bancos). O movimento foi intenso em todas...

Terminou a greve dos bancários depois que a categoria aceitou proposta feita pela Fenaban (Federação Nacional dos Bancos). O movimento foi intenso em todas as agências de Araras ontem (7), no primeiro dia de atendimento depois de 31 dias fechadas. A greve começou no dia 6 de setembro e foi considerada a maior desde 2004.

O movimento nas agências foi intenso ontem, principalmente na Caixa Econômica Federal. Uma grande fila de clientes era formada na calçada no período da manhã e Tribuna apurou que ainda restavam cerca de 500 pessoas para serem atendidas, mesmo depois da agência ter fechado as portas a partir das 15 horas.

De acordo com assessoria de comunicação da Caixa, o banco estuda a possibilidade de abrir mais cedo a partir da próxima semana para colocar em dia o número de atendimentos que está atrasado. O número não foi divulgado, mas é considerado alto.

Além da Caixa, outras agências – de bancos privados – registraram alto número de clientes, mas filas nas calçadas não foram flagradas pela Tribuna. Segundo o Sindicato dos Bancários de Rio Claro e Região, a greve atingiu cerca de 70% dos funcionários em Araras durante os 31 dias.

Confederação ainda vai divulgar balanço da greve

Segundo a Contraf (Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CUT), que ainda não divulgou o balanço completo do fim da greve, a maioria das assembleias realizadas no Brasil aprovou tanto a proposta dos bancos quanto os acordos específicos do Banco do Brasil e da Caixa.

Pela proposta aceita pelos bancários do setor privado na 11ª rodada de negociações, os trabalhadores terão reajuste salarial de 8% para 2016 mais um abono de R$ 3.500. Além disso, haverá aumento de 15% no vale-alimentação, 10% no vale-refeição, 10% no auxílio-creche e licença-paternidade de 20 dias.

Para 2017, ficou acertado que o salário será reajustado pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) com 1% de aumento real (acima do índice). Segundo o sindicato dos bancários, os dias de paralisação das agências deverão ser todos compensados, sem prazo limite.