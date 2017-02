Balada Top

Balada Alguns ararenses estiveram no último sábado (4) no hotel Carlton Plaza em Limeira para a primeira Sunset do ano do local. A The...

Balada

Alguns ararenses estiveram no último sábado (4) no hotel Carlton Plaza em Limeira para a primeira Sunset do ano do local. A The White SummerTime é umka das festas mais badaladas da região e é para poucos.

Gabriela Magnusson, Gabriela Baggio e Maiara Bonon, curtindo a vida em Escarpas (MG)

Horário especial

Neste sábado (11) quem não estiver a fim de fazer suas comprinhas com pressa, pode aproveitar o horário especial de funcionamento do comércio. As lojas e estabelecimentos ficam abertos até as 18h.

Feliz aniversário!

A queridíssima Giuliana Ratz comemorou mais um ano de vida de suas filhas, as gêmeas Cindy e Allanys. A festa com tema de palhaços foi no salão Bambalalão Recreação e Animação e estava linda demais. Parabéns mamãe e às duas princesas!

Trio Parara Dura

Fátima Rodini está em êxtase e não é para menos. Seus trigêmeos já foram aprovados para a universidade – Henrique Victorino passou em Relações Internacionais na Unesp, Pedro Rodini foi aprovado em Engenharia Agronômica também na Unesp e nossa capa do Novidades, Natália Rodini, entrou na PUC Campinas para cursar Administração. Sucesso!

Parabéns

Os policiais militares Giliarde Rodrigo Lucas Ramos e Igor Roberto Baptista foram homenageados pela vereadora Regina Corrochel (PTB). Receberam na Câmara Municipal, uma Moção de Congratulações pelo salvamento da pequena Maria Helena de 10 dias de vida que estava engasgada. O episódio aconteceu no dia 24 de janeiro, próximo ao Jardim Aeroporto.

Ops! Erramos

Na edição do último sábado (4) foi publicado na sessão Ascensorista, que lugar de andar devagarzinho é na esquerda. Falha nossa pela troca, já que esquerda na verdade a intenção era dizer direita.

Ascensorista

SOBE

Igualdade - A Livres & Iguais, campanha da ONU pela igualdade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas trans e intersex (LGBTI) se somou aos apelos pela igualdade plena de direitos de homens transexuais, mulheres transexuais e travestis e pessoas não-binárias no dia 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans. O apoio da ONU aos movimentos, redes e ativistas trans inclui o lançamento da série de cartões postais “Sobre Viver Trans: histórias de afeto e empoderamento pela visibilidade das pessoas trans”

DESCE

Falta de educação – Quem andar pela Praça Barão de Araras vai notar a ação de vândalos que não cuidam do que é seu, nem do que é do outros, já que estão destruindo este belíssimo espaço público. Quebraram as lâmpadas e roubaram até placas de mármore do Obelisco.