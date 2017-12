Baile encerra o ano de atividades dos grupos da 3ª idade

Os grupos de terceira idade, que desenvolvem suas atividades no Centro de Convivência Hilda Massom Bordin Maretto (antiga AABB), tiveram na tarde de...

Os grupos de terceira idade, que desenvolvem suas atividades no Centro de Convivência Hilda Massom Bordin Maretto (antiga AABB), tiveram na tarde de terça-feira (19) um dia festivo para marcar o encerramento do ano. O baile de fim de ano contou com a participação da primeira-dama e presidente do Fuss de Araras (Fundo Social de Solidariedade), Gabriela Zorzo Eliseu, e da secretária municipal da Ação e Inclusão Social, Roanita Franco Bergamin.

Além da participação dos membros dos grupos, os idosos assistidos pelo CDI (Centro Dia do Idoso – Orlando Denardi) também foram convidados para a festa. “Estou muito contente com o número de presentes no baile, superou a nossa expectativa. Gostaria de destacar também a participação dos alunos do curso de beleza, ministrados nos CRAS do município”, comentou a secretária.

Acompanhada pelas filhas, a primeira-dama fez questão de estar presente no baile. “Tinha que estar aqui hoje, para desejar pessoalmente aos presentes os votos de feliz natal e próspero ano novo”, disse Gabriela.