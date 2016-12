No último dia 10 de dezembro, com uma grande estrutura, decoração típica e animação da Banda Mala Direta, aconteceu, já o tradicional, Baile...

No último dia 10 de dezembro, com uma grande estrutura, decoração típica e animação da Banda Mala Direta, aconteceu, já o tradicional, Baile do Havai na AAA. Fotos: Cristiano Leite/tribuna