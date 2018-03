Azarão O Santos enfrentará o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O jogo de ida, com mando do Peixe, está marcado para este sábado,...

Azarão

O Santos enfrentará o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O jogo de ida, com mando do Peixe, está marcado para este sábado, às 19h, no Pacaembu. As equipes vivem momentos distintos na competição. O time comandado pelo técnico Jair Ventura não vence há cinco jogos no Paulistão enquanto o rival fez oito gols nos dois últimos jogos. O goleiro Vanderlei reconheceu que o favoritismo é da equipe alviverde. O elenco santista fez o último e único trabalho antes do clássico na sexta-feira, no CT Rei Pelé. Após a atividade, viajou para São Paulo.

Efeito suspensivo

O departamento jurídico do Palmeiras entrou na tarde de quinta-feira com pedido de efeito suspensivo para o goleiro Jailson. Se o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo atender ao pedido do Verdão, o atleta será liberado para atuar no estadual até um novo julgamento ser marcado pelo TJD. Em julgamento na segunda-feira, o goleiro foi suspenso por três partidas por conta do pênalti em Renê Júnior, do Corinthians, e pelas declarações após o clássico disputado em Itaquera, pelo Paulistão. Como já cumpriu a suspensão automática pela expulsão no Dérbi, o jogador ficou fora da goleada por 5 a 0 sobre o Novorizontino e também perderá o primeiro duelo das semifinais.

Equilíbrio

A vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino serviu para classificar o Corinthians às semifinais do Campeonato Paulista e colocar o São Paulo mais uma vez no caminho da equipe de Fábio Carille. Desta vez, porém, o técnico espera um rival mais complicado em campo. Sob comando de Diego Aguirre há apenas dois jogos, o próximo adversário do Corinthians eliminou o São Caetano nas quartas de final e mostrou uma postura mais agressiva, de acordo com Carille. Questionado sobre as chances do Corinthians nas semifinais, Carille ressaltou o equilíbrio entre os quatro clubes grandes do estado. Corinthians e São Paulo se reencontram após terem se enfrentado na mesma fase do Paulistão de 2017. Na ocasião, o Timão venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Morumbi, empatou na volta por 1 a 1, em Itaquera, e seguiu rumo ao título estadual.

Brasil na F1

Neste domingo a Formula 1 esta de volta com a primeira corrida da temporada na Austrália. Enquanto alguns enxergam dificuldades, outros enxergam oportunidades nas mudanças. Aproveitando a implantação do halo, novo dispositivo obrigatório de segurança para os cockpits da Fórmula 1, a equipe Force India acertou um patrocínio com a Alpargatas, gigante brasileira do ramo de sandálias que detém a marca Havaianas. Um acordo semelhante ao que a McLaren já havia anunciado nesta semana, com uma marca inglesa de chinelos e acessórios de lazer. Segundo uma montagem divulgada pela equipe nas redes sociais, o halo vai ganhar a característica textura das tiras, fazendo uma alusão aos tradicionais chinelos produzidos no Brasil.