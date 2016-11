Avida realiza recital de música

Alunos dos projetos musicais desenvolvidos pela Avida (Associação para Valorização e Inclusão das Pessoas com Deficiência de Araras) participam de um recital de música...

Alunos dos projetos musicais desenvolvidos pela Avida (Associação para Valorização e Inclusão das Pessoas com Deficiência de Araras) participam de um recital de música que será realizado no dia 7 de dezembro, às 19 horas, no Salão do IDE (Instituto de Difusão Espírita). A entrada é de graça.

Larissa Zutin é coordenadora de eventos da entidade e explica que será o oitavo ano consecutivo. “Será a oportunidade dos alunos apresentarem o que aprenderam para a comunidade, principalmente para os familiares”, enfatiza.

A entidade nasceu no ano de 2005, quando um grupo de famílias, pessoas com deficiência, professores e diretores de escolas especiais e outros membros da comunidade ararense se reuniam para formar uma entidade para trabalhar a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, seja essa deficiência mental, sensorial, física ou múltipla.

Dez anos depois, a entidade conta com a solidariedade da comunidade e de empresas como a Concessionária de Energia Elétrica Elektro, além de entidades educacionais como o Senai.

O recital reunirá a apresentação de 50 alunos dos projetos musicais e inclui instrumentos como a flauta, teclado, percussão, violão e composição. “São alunos que cresceram com o passar dos meses durante as aulas de música e o aprendizado também os motiva nas rotinas das salas de aula nas escolas e também elevam a concentração”, disse o instrutor de música, Ednelson da Silva.

Atualmente, mais de 180 pessoas participam das atividades desenvolvidas no local, que atende não somente pessoas como deficiência, mas outras interessadas em aprender a Libra (Linguagem Brasileira de Sinais). Na manhã de ontem (23), oito alunas participam da aula. A Avida fica na Rua Cecília Alves Paes, 990, Jardim Florença – atrás do Tonin Superatacado. Informações pelo telefone 3542-3946.

VIII Recital D`Avida

Dia 7 de dezembro, às 19 horas

Salão do IDE

Rua Emílio Ferreira, 177, Centro