Auxílios do Bolsa Família são bloqueados e cancelados

Auxílios do Bolsa Família foram cancelados e bloqueados em Araras depois do pente-fino do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Outro levantamento de dados também foi realizado pela Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social e as informações encaminhadas para o MPF (Ministério Público Federal).

O governo federal informa que a medida inclui todos os auxílios oferecidos no Brasil e apontou irregularidades. Além das irregularidades, há casos onde as famílias não cumpriram requisitos básicos para se manter no programa como manter freqüência dos filhos na escola e pesagem no sistema de saúde.

A Ação Social informa que em Araras 2.974 famílias são beneficiadas pelo programa – números atualizados – e foram bloqueados 101 auxílios e outros 240 cancelados. O cancelamento atinge beneficiários com a renda per capita de toda a família acima de R$ 440 e o bloqueio é adotado para beneficiários que apresentaram renda entre R$ 170 e R$ 440.

Regina Costa Picolini, secretária de Ação Social, explica que na lista dos 240 cancelamentos anunciados pelo governo federal estão inclusos os dados divulgados anteriormente pelo levantamento feito pela própria pasta.

“Dentre as irregularidades identificadas em Araras consta renda per capita acima do limite do Bolsa Família, conforme cruzamento de dados de outras fontes apontadas pelo Raio-X Nacional (bancos, INSS e etc), o qual ensejou a exclusão. Vale ressaltar que o cadastro é auto declaratório”, explica nota da Ação Social.

Picolini disse ainda que na relação da lista constam 15 famílias que não residem mais na cidade e precisam transferir o cadastro para outro endereço de outro município atualizado e também por famílias que não cumpriram regras básicas para manter a renda.

Pente-fino inclui cidades da região

O pente-fino também afetou benefícios na região sendo 581 bloqueios e 733 cancelamentos em Limeira, 146 bloqueios e 195 cancelados em Rio Claro e em Leme foram 116 bloqueios e 68 cancelamentos.

Em todo o Brasil, o pente-fino cancelou o depósito de 654 mil famílias cadastradas no programa. Durante entrevista à imprensa, ocorrida no início da semana, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explicou que as famílias com repasse bloqueado devem procurar a gestão municipal para comprovar que estão dentro das regras.

No caso de Araras, a família com benefício bloqueado deve procurar a Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social, localizada na Rua 13 de Maio, 175, Centro. Ainda de acordo com o governo federal, “os cancelamentos e bloqueios serão informados via extrato bancário ou pelo aplicativo de celular do Bolsa Família” e haverá a explicação sobre a medida.

Entenda o Bolsa Família

O programa do governo federal é voltado para famílias extremamente pobres e com renda per capita mensal de até R$ 85 e pobres, com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170.

O valor repassado depende de fatores como número de membros, idade de cada um, além da renda declarada no cadastro único. Porém, os beneficiados devem cumprir compromissos nas áreas da saúde e educação.