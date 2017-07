Aulas da Faculdade de Medicina devem começar em um mês

A Faculdade de Medicina de Araras deve começar as aulas já no mês que vem, conforme informações divulgadas pela própria São Leopoldo Mandic na...

A Faculdade de Medicina de Araras deve começar as aulas já no mês que vem, conforme informações divulgadas pela própria São Leopoldo Mandic na última semana. A instituição já disponibiliza um site com informações completas sobre o vestibular, a estrutura da nova faculdade e outras informações.

Como já anunciado anteriormente, inicialmente serão disponibilizadas 55 vagas anuais, sendo que 6 vagas destas serão destinadas a alunos com bolsas de estudos em modelo integral. As aulas iniciam no dia 21 de agosto.

Antes disso todos os selecionados vão passar pelo Vestibular – as inscrições ficam abertas até 9 de agosto e são feitas pelo site www.slmandicararas.com.br (clique aqui e veja). A prova será realizada no dia 12 de agosto, das 13h00 às 18h00, com 5h de duração. Em 15 de agosto deve ser divulgada a relação dos aprovados a a 1ª chamada. Entre 18 e 20 de agosto ocorre a matrícula dos convidados e a partir de 21 de agosto matrículas para as vagas remanescentes.

Em seu site para a faculdade de Araras a Mandic explica que a unidade de Araras é da Mantenedora da unidade de Campinas (e trata-se então da mesma instituição) e que elas “compartilham o mesmo projeto pedagógico, considerado como um dos mais inovadores em todo o País”.

O curso de medicina terá aulas em período integral e tem seis anos de duração, ou seja, 12 semestres letivos. Destes, dois anos correspondem ao internato.

A instituição já tem prontos, há alguns meses, toda sua infraestrutura para a faculdade de Araras. Já estão instalados no campus da Avenida Dona Renata, 71 (prédio anexo da Unar). Dentre a estrutura a unidade de Araras conta com laboratório de anatomia tradicional – ciências morfológicas; laboratório de habilidades e técnicas cirúrgicas; laboratório de ciências fisiológicas, bioquímica e histologia; biblioteca; e dois auditórios (um com capacidade para 170 pessoas e o segundo para 130 pessoas).

Conforme Tribuna divulgou durante a semana o Ministério da Educação deve realizar na terça-feira (1) o ato de credenciamento do Curso de Medicina que será aberto em Araras – inicialmente o ato ocorreria em 25 de julho.

Seleção para bolsas de estudo integrais

Serão oferecidas inicialmente seis bolsas integrais pela São Leopoldo Mandic em Araras. Para poder usufruir delas é necessário cumprir alguns requisitos exigidos pelo Programa de Apoio Financeiro que beneficiará jovens carentes.

A bolsa de estudo integral refere-se ao valor da semestralidade ou da anuidade escolar e serão concedidas considerando-se todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição. Elas serão concedidas a brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário-mínimo.

O beneficiado obrigatoriamente deve ter cursado o ensino médio completo em escola da rede de ensino pública ou da rede particular (na condição de bolsista integral da própria escola durante os três anos). Como serão ofertadas 10% das vagas em bolsas, quando a faculdade atingir seu máximo de alunos – 330 matriculados ao longo de seis anos – no ano de 2022 serão 36 bolsas distribuídas ao longo de todo o curso.

Para manter a bolsa de estudo o aluno não pode ter desempenho acadêmico abaixo da média 7,0 semestral; não pode reprovar por faltas; e não pode ainda atentar contra a moral, a ética e dos bons costumes normalmente aceitos pela sociedade, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar; atentar contra o bom nome da Faculdade São Leopoldo Mandic Araras; incorrer ou induzir à falta de disciplina ou decoro no ambiente da Faculdade São Leopoldo Mandic Araras.

Os alunos bolsistas poderão perder o benefício se depois de concedida a bolsa, for verificado que forneceram informações ou documentos inverídicos (sendo, neste caso, cancelada irrevogavelmente a bolsa) ou caso peçam transferência para outro estabelecimento. Eles ainda não podem incorrer em penalidade disciplinar (prevista no Regimento da Faculdade) ou deixar de observar as regras inseridas no regimento interno da Faculdade.

A São Leopoldo Mandic de Araras não possui convênios para a oferta de bolsas e, portanto, não possui bolsas Prouni, Fies ou similares. No caso da chamada ‘Super Bolsa SLMandic” é contemplada bolsa integral para a realização do curso e pode ser oferecido também auxílio moradia e alimentação ao estudante bolsista.

Para os não bolsistas as mensalidades da instituição serão as mesmas aplicadas em Campinas – hoje na casa dos R$ 10 mil, conforme Tribuna apurou anteriormente – são oferecidos descontos de 3% para quem paga antecipadamente a cada mês; para alunos que antecipam o pagamento anual há um desconto de 4%.

Calendário de vestibular e aulas da SL Mandic em Araras:

• Período de Inscrições: 27 de julho a 9 de agosto de 2017

• Prova do Vestibular: 12 de agosto, 13h

• Divulgação da relação de candidatos por sala de exame: 14 de agosto após as 18h00

• Divulgação da relação de classificados na primeira chamada: 15 de agosto de 2017 após 12h

• Período de matrículas dos candidatos convocados: 18 a 20 de agosto(matrículas dos convidados) e a partir de 21 de agosto para vagas remanescentes

• Início da aulas: 21 de agosto de 2017

• Endereço Araras: Avenida Dona Renata, 71

• Site para inscrições: www.slmandicararas.com.br

• Vagas: 55 anuais, sendo 6 destinadas a alunos com bolsas de estudos