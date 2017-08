Aulas da Faculdade de Medicina de Araras começam na próxima segunda-feira

A primeira turma de medicina de Araras começa a assistir aulas já na próxima segunda-feira. A Faculdade São Leopoldo Mandic, responsável pela implantação do...

Compartilhe em suas redes sociais!

A primeira turma de medicina de Araras começa a assistir aulas já na próxima segunda-feira. A Faculdade São Leopoldo Mandic, responsável pela implantação do curso em Araras, já divulgou a relação dos aprovados no vestibular e também dos cinco bolsistas.

A instituição não informou o número de aprovados de Araras. Já se sabe, contudo, que alguns deles são ararenses. Um deles é Luiza Carminatti, 17 anos. A jovem chegou a iniciar os estudos na USP em São Paulo, em Economia, mas conta que mesmo cursando economia, percebeu que a vontade era mesmo estudar medicina.

Por isso ela foi uma das que prestou o vestibular de Medicina da São Leopoldo Mandic, para tentar realizar o sonho de cursar medicina e ainda poder estudar em Araras. “Eu iria pra fora (de Araras) se precisasse”, conta ela.

Apesar de Luiza e alguns outros ararenses serem aprovados, a expectativa é que o curso conte com dezenas de estudantes de fora da cidade. O próprio vestibular da Mandic – ocorrido na semana passada – apontou pela grande demanda de fora: boa parte dos hotéis de Araras ficaram lotados.

Os quase mil candidatos concorreram a uma das 49 vagas para não bolsistas ou a uma das 6 vagas para bolsistas (direcionada a estudantes carentes).

A São Leopoldo Mandic Araras garante que a proposta “é fundamentada na formação geral do médico generalista humanizado, deixando-o pronto para atuar no mercado global e apto a atender nos níveis primários e secundários nos sistemas público e privado da área da Saúde”.

Segundo informe da instituição, os alunos têm à disposição um Laboratório de Simulação realística, com robôs de alta fidelidade, cujo objetivo é proporcionar experiências bem próximas da realidade, promovendo situações de casos clínicos que os alunos enfrentarão em sua vida profissional. Além disso a faculdade conta com laboratório de Anatomia, com peças anatômicas reais, e um Laboratório de Habilidades Médicas e Técnicas Cirúrgicas, que promovem experiências práticas na graduação.

A Mandic já fechou convênios e parcerias com hospitais de Araras e região e garante que são mais de 450 leitos à disposição dos alunos. (Com informações da SLMandic)