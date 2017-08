Audiência pública discute proteção aos animais na noite desta quarta-feira

Uma audiência pública para discutir políticas públicas a serem criadas em Araras para proteger os animais está prevista a ser realizada amanhã (23) no...

Compartilhe em suas redes sociais!

Uma audiência pública para discutir políticas públicas a serem criadas em Araras para proteger os animais está prevista a ser realizada amanhã (23) no plenário da Câmara Municipal. O evento será aberto para todos os munícipes e começa às 19h30.

De acordo com a assessoria da Câmara Municipal, a audiência foi proposta pelos vereadores Jackson de Jesus (Pros), Deise Aparecida Olímpio de Oliveira (PSC) e Regina Noêmia Geromel Corrochel (PTB).

Além da discussão de política públicas, a audiência visa debater o projeto de lei do Executivo número 28/2017, “que estabelece multas e penalidades administrativas para quem praticar atos de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação aos animais em Araras”. O projeto tramita entre as Comissões Permanentes do Poder Legislativo e em breve será colocado para votação em sessão ordinária.

Audiência para discutir defesa aos animais

Quarta-feira (23)

Horário: 19h30

Local: Câmara Municipal de Araras