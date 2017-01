Audiência pública da PM atrai mais de 800 pessoas no último sábado

Audiência pública da Polícia Militar realizada no último sábado (28) atraiu de 800 a mil pessoas na catedral da igreja do Evangelho Quadrangular, localizada...

Audiência pública da Polícia Militar realizada no último sábado (28) atraiu de 800 a mil pessoas na catedral da igreja do Evangelho Quadrangular, localizada no Jardim Belvedere. Foi a maior presença de pessoas em uma audiência, uma das maiores do Estado de São Paulo, segundo a 2ª Companhia da PM de Araras.

O capitão da 2ª Cia da PM, Helington Ilgges da Silva, explica que tal feito se deve à parceria firmada entre a Quadrangular e a corporação. A audiência foi aberta para toda a municipalidade e tem a finalidade de criar um canal de comunicação entre a PM e os moradores da cidade.

“Agradeço ao convite do reverendo Durvalino Brocanelli que cedeu o espaço da igreja para a realização da reunião. Nossa meta é levar as audiências para todos os bairros da cidade e vamos realizar parceria entre outras denominações religiosas e escolas para acolher a população”, explica o capitão.

Segundo Ilgges, a maioria dos presentes era de fiéis da Quadrangular e na ocasião a PM apresentou os dados criminais e a produtividade policial registrada nos três últimos meses na cidade – de outubro, novembro e dezembro. Cada ocorrência foi explicada pelo capitão, que também ouviu a participação dos presentes e ainda esclareceu dúvidas.

A mesma audiência também serviu para orientar os presentes sobre medidas que devem ser adotadas para aumentar a segurança e inclusive denunciar atos criminosos. A audiência contou com a presença do tenente Cláudio Roberto Sorge, comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar de Limeira, à qual Araras está subordinada.