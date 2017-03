Audiência de Carnaval Na última sexta-feira de Carnaval (24), o secretário de Fazenda de Araras, José Luiz Corte, marcou audiência pública para discorrer sobre...

Audiência de Carnaval

Na última sexta-feira de Carnaval (24), o secretário de Fazenda de Araras, José Luiz Corte, marcou audiência pública para discorrer sobre as contas municipais em relação ao ano de 2016. Apenas poucos secretários municipais acompanharam o colega – Élcio Rodrigues, presidente do TCA, e Marcelo Franchozza, da Cultura. Já os habituais ocupantes da Câmara, os vereadores, simplesmente não apareceram. Na audiência apenas Romildo Borelli, o Baiano (PSD) acompanhou as falas de Corte e chegou a questioná-lo sobre alguns pontos. A população também preferiu pular Carnaval a assistir a prestação de contas. O plenário contou com apenas oito pessoas, incluindo os secretários.

Araprev

Na mesma audiência, José Luiz Corte foi incisivo ao criticar a postura do governo Nelson Brambilla (PT) em não repassar à Araprev a complementação ao Fundo Previdenciário. Corte reconheceu que a “bomba-relógio” que é a complementação só cresce a cada dia, e admitiu que o problema começou na criação do Fundão, que foi concebido na administração de Pedro Eliseu Sobrinho, quando prefeito (1993/1996), e mais tarde se transformou em Araprev no governo de Luiz Carlos Meneghetti (2001/2008). Mesmo assim ele classificou como inaceitável a postura de Brambilla de suspender os repasses e ainda chegou a falar que a antiga administração deu “pedaladas” no orçamento ao não repassar os valores à Araprev e ao não citar tais valores no orçamento. Se tem uma coisa em que Brambilla e Corte concordam, é que a situação atual é insustentável: a Prefeitura não pode continuar repassando tanto dinheiro à Araprev mensalmente. Já os métodos de se resolver este impasse, aparentemente, destoam em relação às perspectivas de cada um.

Vale Refeição

O governo municipal e o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais já iniciaram conversas sobre eventual reajuste na data-base da categoria, em março. A discussão deve levar dias, ou até semanas, mas parece que o governo já decidiu uma coisa: trocar a cesta básica por Vale Refeição.

No ar…

Nota nesta coluna semana passada informou que o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) fez sua estreia no dia 24 de fevereiro no “Programa do Prefeito”, no ar na Rádio Clube Ararense, em cadeia com a Tropical FM. Brambilla também tinha um programa parecido, na mesma emissora. Só faltou informar que desta vez a Clube disponibilizou o horário ao prefeito gratuitamente.

Problemas técnicos

A Câmara registrou desde o início do ano apenas quatro sessões ordinárias, mas quem precisou acessar os vídeos da reunião teve problemas em metade das vezes. Numa delas, o vídeo, que é público, ficou indisponível por pelo menos uma semana. Noutro caso, ocorrido nesta semana, em poucas horas a Câmara conseguiu solucionar o problema técnico. Ocorre que, enquanto órgãos como TSE (Tribunal Superior Eleitoral), STF (Supremo Tribunal Federal) e a Câmara dos Deputados mantém canais no YouTube, inclusive transmitem por eles as sessões ao vivo, a Câmara de Araras ainda armazena os vídeos no site, e quem precisa assistir as sessões depende da disponibilidade técnica do próprio site. Talvez recorrer ao YouTube seja menos oneroso e mais prático…

Unanimidade no Estatuto

Com pouca discussão e muita pressa, a Câmara de Araras aprovou as mudanças no Estatuto da Guarda Municipal do modo que o Poder Executivo queria. O Sindsepa (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araras) queria que apenas a lei que alterava os cargos fosse mudada, para que o estatuto pudesse valer, mas o governo Pedrinho Eliseu (PSDB) conseguiu alterar pontos importantes no Estatuto sem qualquer resistência na Casa de Leis. A aprovação por unanimidade aconteceu em Sessão Extraordinária, ocorrida logo depois da Sessão Ordinária. A pressa é justificada, em tese, pela necessidade de se fazer valer o estatuto e se iniciar pagamentos aos guardas de acordo com o que prevê o estatuto, mas a agilidade não parece ter contribuído com a necessidade de se discutir um projeto tão importante “ponto a ponto”, como deveria sê-lo.

Intermediando

Apesar de ter seu nome poucas vezes citado na possível vinda de mais empresas a Araras, a vereadora Deise Olímpio (PSC) teria relação direta com a vinda da empresa Basquellites a Araras. A vereadora teria, inclusive, intermediado conversas entre a administração municipal e a empresa. A vinda a Araras da Basquellites, aliás, teria relação com outra empresa de alumínio da cidade, que trabalha em ramo complementar a ela. Por isso a empresa teria interesse em fechar sua unidade na região da grande São Paulo e trazer todo o maquinário a Araras. A vereadora chegou a postar em seu Facebook que interessados na instalação de novas empresas em nossa cidade a procuraram para intermediar as negociações. Segundo ela, duas novas empresas interessadas em vir a Araras podem gerar ao menos 200 empregos direitos e 120 empregos indiretos. Além dessas empresas, há ainda a expectativa de instalação de uma terceira empresa que hoje está em Vinhedo/SP. Esta terceira empresa geraria 80 novos postos de trabalho, segundo a própria vereadora.

PDT deve voltar

Conforme registrado pela Tribuna há algumas semanas, o PDT aparecia com sua comissão provisória em Araras como “não vigente”. Apesar disso, Leo Gurnhak, até então presidente do partido na cidade, continua se movimentando e organizando o partido. A idéia do PDT, inclusive, é lançar um candidato de Araras a deputado estadual ou até deputado federal nas eleições de 2018. A direção estadual do PDT teria até levantado esta hipótese, mas a tese ainda vem sendo avaliada, e depende da estruturação do partido na cidade. Nomes de possíveis candidatos, contudo, não são confirmados por ninguém do PDT. Leo Gurnhak é tido como a referência administrativa para organizar o partido em Araras, mas mesmo sem confirmar seu nome, o ex-vereador Breno Cortella seria um dos cotados à candidatura.

Unidos e desunidos

Com cinco candidatos a prefeito em Araras, dezenas de partidos da cidade se compuseram em alianças que aparentemente já se desmontaram após as eleições de 2016. As coligações que apoiaram Breno Cortella (PDT) e Pedrinho Eliseu (PSDB) aparentemente se mantiveram imutáveis. O PDT tinha consigo o PR, PRB, PSC, PT, PCdoB, PMB, PSDC, e PSL, e há quem diga que esses partidos continuam unidos. Já Pedrinho e o PSDB parecem ainda bem alinhavados com o DEM, PHS, PMDB, PV, PTC, SD e PT do B. Já os partidos ligados às candidaturas de Paulinho Nascimento (PSD) e Bonezinho Corrochel (PTB) tiveram rupturas na Câmara. Ligado inicialmente a Bonezinho, o vereador José Roberto Apolari (PTB) se alinhou a Pedrinho Eliseu. Carlos Jacovetti (Rede) e Jackson de Jesus (PROS), antes ligados ao grupo de Paulinho, parecem agora próximos ao prefeito Pedrinho Eliseu.

Ninho dos tucanos

No final de fevereiro, o Hotel Trade Garden de Araras sediou reunião da coordenadoria regional do PSDB de Limeira, com participação do presidente da Comissão Regional, o vereador de Iracemápolis Claudinho Cosenza. A reunião teve participação do deputado federal Vanderlei Macris, representando o diretório estadual. A reunião serviu para discutir um prognóstico das eleições de 2018 e filiação de novos nomes ao partido. Além disso, o PSDB local quer cuidar já da eleição do diretório de Araras, que deve ocorrer em abril ou maio. O encontro serviu ainda como reunião da Regional do PSDB, que conta com integrantes de oito cidades: Limeira, Cordeirópolis, Leme e Iracemápolis, Santa Cruz da Conceição, Conchal, Pirassununga e Araras. Hoje, o partido comanda as prefeituras das quatro últimas citadas.

TORPEDO

“É esse o valor que não foi pago pela administração e que, nos exercícios de 2014 e exercício de 2015 não foram sequer contabilizados, o que eu chamaria aqui de pedaladas, entre aspas, da administração municipal”.

Do secretário de Fazenda, José Luiz Corte, sobre a falta de repasses da Prefeitura, nos anos de 2015 e 2016, da complementação da Araprev.