Atuação de policiais salva bebê que se engasgou

A madrugada de terça-feira (30) foi de desespero e comoção para uma família ararense. Raquel Fondian Tizzi e Alex Deluca acordaram por volta das...

Compartilhe em suas redes sociais!

A madrugada de terça-feira (30) foi de desespero e comoção para uma família ararense. Raquel Fondian Tizzi e Alex Deluca acordaram por volta das duas horas da manhã com o filho, bebê de 1 ano e 9 meses, engasgado e sem conseguir respirar. A mãe acionou a Polícia Militar que prestou os primeiros socorros até a chegada do Samu, salvando a vida do pequeno Guilherme.

Raquel conta que, desesperada e sem lembrar o telefone do Samu, ligou para a Polícia Militar. Guilherme estava com uma crise convulsiva e engasgou com a própria saliva.

Os policiais faziam ronda noturna próxima à residência, no Jardim Abolição, e atenderam ao chamado. Encontraram o bebê desacordado e aplicaram a manobra de heimlich, que consiste em pressionar o final no músculo do diafragma, induzindo uma tosse artificial para expelir a saliva da traqueia.

Na sequência, chegou a equipe do Samu, que deu continuidade ao atendimento. O bebê foi levado ao Hospital São Luiz para avaliação de um pediatra.

O comandante da Polícia Militar de Araras, capitão Helington Ilgges da Silva, elogiou a atuação dos cabos e orientou a população sobre o que deve ser feito nesses casos. “Os policiais estavam próximos e agiram para salvar a vida do bebê. Ficamos muito felizes. Mas, em casos como esse, de engasgamento ou convulsão, a pessoa deve ligar diretamente para o Samu, pelo 192 ou para os Bombeiros, via 193. A Polícia está aí, também, para atender, mas em último caso”, explicou.

“Eu sou muito grata a toda a equipe da Polícia Militar que nos atendeu rapidamente, ao Samu e a equipe da Santa Casa. O pediatra detectou uma infecção de ouvido. Estamos tratando e o Guilherme está bem”, concluiu a mãe.