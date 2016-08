Atraso na entrega das pontes provoca caos no trânsito

Motoristas ararenses precisaram ter paciência ao volante ontem (22) devido aos congestionamentos registrados em várias avenidas da cidade – resultado do atraso na liberação...

Motoristas ararenses precisaram ter paciência ao volante ontem (22) devido aos congestionamentos registrados em várias avenidas da cidade – resultado do atraso na liberação das duas novas pontes construídas na confluência dos ribeirões das Araras e das Furnas. A Secretaria Municipal de Planejamento esclarece que a chuva atrasou a entrega da obra, que pode acontecer hoje (23) ou amanhã (24).

As duas novas pontes foram construídas no canteiro de obras da macrodrenagem urbana e elas substituirão a antiga – que começará a ser demolida no decorrer na semana. O Planejamento informa que elas estão prontas, mas antes de serem liberadas para os veículos existe a necessidade da pintura da sinalização de solo (horizontal) e implantação das placas (vertical) – conforme determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

A pintura da sinalização seria realizada pela equipe do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, durante o fim de semana, mas a chuva deixou o asfalto molhado e impediu o trabalho.

Com isso, a liberação das novas pontes não foi possível como previsto inicialmente e o atraso afetou o trânsito de veículos em várias avenidas que ficam nos arredores. “Eu saí do Jardim Tangará para levar minha filha para a escola que fica na região da Dona Renata, mas estou presa neste trânsito e não sei para onde ir”, reclamou uma motorista que estava parada na rua dos Coroados.

Tribuna acompanhou a situação das 11h30 às 13h30 e a indignação entre os motoristas era geral. “Ninguém fala para onde ir e qual caminho pegar. Aliás, eu não vi placa indicando para evitar a avenida”, questionou um motorista. Já uma outra disse que dirigiu seu veículo em círculos, pois tentou acessar a região central pela Dona Renata e utilizaria a ponte antiga da confluência dos ribeirões, mas foi surpreendida pela interdição.

“Por que o Demutran não liberou o sentido duplo da ponte da Krepischi (Lar & Construção)? Assim, seria possível ir para o Centro sem precisar pegar novamente a rua Domingos Graziano”, reclamou.

Congestionamentos foram registrados na avenida Horácio Krepischi (trecho entre a avenida Dona Renata (Marginal) e a rotatória do Tonin Superatacado, rua dos Tapajós, rua Domingos Graziano, avenida Loreto e na avenida Dona Renata (Marginal) – trecho da região do Colégio COC. A rua Eolo Camargo Preto, no Centro, também enfrentou fluxo intenso de veículos, pois era uma das únicas alternativas de acesso para a região central e também para o Jardim São Benedito.

Planejamento explica que interdições foram adotadas para sinalização

Fábio Franco, secretário municipal de Planejamento, ressalta que a interdição do trânsito na região das pontes novas estava prevista para ser adotada durante o fim de semana, mas a chuva atrapalhou.

Como citado no início da reportagem, ela seria realizada em trechos da avenida Horácio Krepischi, Prefeito Milton Severino, Dona Renata (Marginal) e em cima das duas novas pontes. Estes trechos foram interditados somente ontem (22) e provocou os congestionamentos. No fim do dia, alguns trechos já tinham sido liberados e inclusive a ponte antiga.

“A partir do momento que o trânsito for liberado nas duas novas pontes a avenida Horácio Krepischi, trecho a partir do Tonin até a Dona Renata, permitirá acesso somente para a nova ponte. A antiga deixará de ter utilidade e a demolição será iniciada no decorrer da semana”, explicou Franco.

No caso da Milton Severino, a interdição foi adotada no trecho entre a avenida Horácio Krepischi e a rua Carlos Roberto Carbonero, no bairro Campinho. “A sinalização de trânsito também será realizada no trecho para disciplinar os veículos que utilizarão as duas novas pontes”, frisou.

Questionada sobre a liberação das pontes, a pasta disse que deixou claro que não informou horário preciso. Já sobre a interdição da ponte antiga, disse que ela foi temporariamente fechada “para a remoção de três postes de iluminação pública que já foram instalados na iluminação da nova ponte”.

A nota ressalta “que esta interdição não era prevista para ser realizada, porém, durante a execução dos serviços, ela se fez necessária para a garantia da segurança tanto dos funcionários quanto do trânsito local. Além disso, no mesmo período, também foi realizada a sinalização viária das áreas. A interdição teve início por volta das 10h30 e terminou às 14h30”, explica.