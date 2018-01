Atrasada, duplicação da Araras-Rio Claro está prevista para começar em março

Depois de uma longa espera, a sonhada duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), no trecho Araras-Rio Claro, deve começar apenas daqui a dois meses;...

Depois de uma longa espera, a sonhada duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), no trecho Araras-Rio Claro, deve começar apenas daqui a dois meses; o início das obras já está atrasado em praticamente um ano, considerando a previsão inicial.

São apenas 25 quilômetros de trecho a ser duplicado. A duplicação da SP-191 ocorrerá entre o km 49,7 e o km 74,721, entre Araras e Rio Claro, e é uma das obrigações contratuais da Intervias e condicionada a demanda de veículos na rodovia.

A informação de que o início das obras ficou mesmo para março foi confirmada nesta semana à Tribuna pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo). Conforme Tribuna já noticiou, a obra é uma das obrigações da concessionária Arteris/Intervias, que estaria ainda aguardando a liberação das licenças necessárias – essa espera já passa de 6 meses.

Ainda no ano passado houve em Araras mais apelos dos vereadores da Câmara – há praticamente um ano a vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande (PSDB) redigiu e encaminhou documento para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, mas a obra ainda não saiu do papel.

Ainda em 2017 o próprio governador Geraldo Alckmin (PSDB) teria previsto início das obras para abril daquele ano, durante visita à cidade de Rio Claro, conforme reportagem do Jornal Cidade de Rio Claro. Depois disso, em junho de 2017 a obra ganhou nova previsão de início, que foi confirmada em e-mail da assessoria de comunicação da Artesp para Tribuna: novembro.

Agora, em novo questionamento da Tribuna, a Artesp explicou que “as obras de duplicação da Rodovia Wilson Finardi dependem de licenciamento por parte dos órgãos ambientais” e que a emissão da LI (Licença de Instalação) é “legalmente indispensável para o início das obras”. Ainda assim a Artesp estima que a licença saia em fevereiro. “Sendo assim, as obras deverão ser iniciadas em março de 2018. A previsão de término das obras é agosto de 2019”, estima a agência responsável por fiscalizar as concessionárias que administram as rodovias paulistas.

A Artesp não respondeu se há previsão de punição para a Arteris/Intervias pelo atraso do início das obras. Ainda assim, a Artesp já alterou o cronograma das obras. Antes elas deveriam ser concluídas até fevereiro de 2019. Agora a Artesp prevê que sejam iniciadas apenas em março de 2018 e que terminem apenas em agosto de 2019, seis meses depois do divulgado no ano passado.

Em nota enviada à Tribuna em 2017, a Agência argumentava que “de acordo com cronograma aprovado pela Artesp, essa obra será iniciada em novembro deste ano (em 2017), com estimativa de conclusão em fevereiro de 2019. Serão investidos na intervenção R$ 82,2 milhões”.

Intervias não justifica atrasos

Tribuna questionou a Intervias sobre os atrasos e demora na duplicação, mas a concessionária apenas se limitou a informar que “as tratativas para a duplicação da SP-191 no trecho Araras- Rio Claro estão em andamento junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo”.

Também houve questionamento do porquê da obra não ter sido iniciada em novembro, como prometido, e se há previsão de que ela comece. A concessionária não respondeu e apenas alegou que “investe, ao longo do ano, em diversos programas e iniciativas em educação e conscientização das comunidades e usuários das rodovias concedidas, com objetivo de promover o comportamento seguro e humanos no trânsito, já que a imprudência é uma das principais causas de acidentes viários no país”. Mas não anunciou qualquer data para início das obras.

Acidentes fatais são frequentes no trecho

A urgência das obras de duplicação da Wilson Finardi (SP-191) entre as cidades de Araras e Rio Claro também tem explicação fundamentada no alto índice de acidentes no trecho.

O fato da rodovia ter ‘mão dupla’ pode ter contribuído decisivamente no desfecho dos acidentes mais recentes. Em agosto de 2017 um estudante universitário (que estudava em Araras) morreu em acidente na Rodovia Wilson Finardi, justamente no trecho a ser duplicado. Segundo o boletim de ocorrência do caso, um motorista tentou ultrapassar em local não permitido e bateu de frente contra outro veículo.

Em outro trecho previsto para duplicação um acidente houve, ainda em setembro de 2017, outra colisão frontal seguida de uma colisão traseira, que culminou em outra morte. Um veículo estaria em alta velocidade e este teria batido de frente com um caminhão Mercedes Benz, que teve o eixo dianteiro arrancado com o impacto. A batida foi tão forte que a dianteira de um veículo foi arrancada e arremessada para uma outra estrada, que fica próxima a pista.

Mesmo com apelos políticos constantes, obra não foi antecipada e está atrasada

Foram frequentes ao longo da última década apelos políticos em Araras para antecipação da obra. Os pedidos não surtiram o efeito esperado e, além disso, mesmo com eles, a obra está até atrasada em relação ao previsto anteriormente.

Os pedidos ocorrem há anos. Em 2013, por exemplo, uma comissão foi criada pelo então presidente da Câmara Municipal, Breno Cortella (PDT), para avaliar a possibilidade da antecipação da obra.

No contrato de concessão consta que a duplicação seria feita a partir do momento em que o VDM (Volume Diário Médio) de tráfego atingisse 4 mil veículos por dia. Em 2016, Tribuna questionou a Artesp e Intervias se o VDM tinha sido atingido, e a concessionária disse na ocasião que “o volume diário médio de veículos nesse trecho da rodovia (Araras/Rio Claro) no ano de 2015 foi de 3.747 (pista leste) e 3.388 (pista oeste)”.

A vereadora Anete Casagrande também intensificou diversos pedidos, mas sem sucesso. Até o deputado estadual Ricardo Madalena (PR), que em 2016 garantiu antecipação da obra, insistiu nos pedidos.

Em entrevista ao Jornal Cidade de Rio Claro, o deputado Aldo Demarchi (DEM) – próximo também ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) garantiu, em 2016, estar cobrando a concessionária Intervias, responsável pelo trecho. “Agora está com o projeto executivo pronto, mas demorou demais para concluí-lo”, chegou a citar Demarchi sobre a concessionária. (DS)