Ato Cívico abriu comemorações dos 147 anos de emancipação político-administrativa de Araras

Evento aconteceu na manhã desta segunda-feira, na Praça Barão de Araras, e contou com apresentações de alunos da rede municipal de ensino Na manhã...

Compartilhe em suas redes sociais!

Evento aconteceu na manhã desta segunda-feira, na Praça Barão de Araras, e contou com apresentações de alunos da rede municipal de ensino

Na manhã desta segunda-feira (19), na Praça Barão de Araras, ao lado do Obelisco, a Prefeitura de Araras deu início às comemorações dos 147 anos de emancipação-político administrativa da cidade com o Ato Cívico, na abertura da Semana do Município 2018.

A solenidade reuniu a comunidade, autoridades locais, Guarda Civil Municipal, Tiro de Guerra, além dos alunos da Emei Joel Job Fachini (fanfarra e dança) e Emeief Ivan Inácio de Oliveira Zurita (coral), com apresentações homenageando Araras. Os alunos do Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora) também estiveram presentes.

Ao som do Hino Nacional interpretado ao vivo pelo trio Algusto Cesar Alves, Nicolas Algusto Alves e Nielty Maurian, as quatro bandeiras foram hasteadas, sendo elas: a do Brasil pelas mãos do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB); a do Estado de São Paulo, pela secretária municipal de Educação, Mariana Mani Moura; a do Mercosul; pelo subtenente do Tiro de Guerra de Araras, Cláudio Deoclécio dos Santos; e a do Município; pelas mãos do presidente da Câmara Municipal de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM).

Atrações da Semana do Município 2018

A Administração Municipal preparou um cronograma com as atrações que vão integrar a programação da Semana do Município 2018. O cronograma prevê eventos da Semana da Água, atrações do projeto Energia em Sua Vida, apresentações dos 60 anos de Bossa Nova e do Quinteto Bachianas Sesi, lançamento do Programa de Leitura Entre Contos e Letras, a realização da primeira missa na Capela de Santo Antônio reaberta à comunidade, formatura da Guarda Civil Municipal, solenidade de abertura e premiação do SAAP (Salão Ararense de Artes Plásticas) Antônio Rodini, encenação da Paixão de Cristo – a História Contada por Crianças, Corrida 24 de Março e show musical com Waire Carneiro, na Praça Barão de Araras.

Programação completa – Semana do Município

SEGUNDA-FEIRA (19)

• Ato Cívico – Hasteamento das Bandeiras na Praça Barão de Araras

• Semana da Água – O Saema preparou ações de educação ambiental e receberá alunos e professores de escolas para visitações e palestras na Estação de Tratamento de Água. De 19 a 29 de março.

• Semana da Água – O CRAS Pró-Arara realizará atividades de educação ambiental para alunos do ensino fundamental das escolas municipais – De 19 a 23 de março, das 14h às 16h, no CRAS do Lago Municipal.

• 60 anos de Bossa Nova – Apresentação musical na Casa da Memória Pedro Pessotto Filho – 20h

QUINTA-FEIRA (22)

• Energia em Sua Vida – Evento da Elektro, em parceria com a Prefeitura, com várias atrações e apresentações da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania – CEU José Olavo Paganotti, Praça Jorge Assumpção, José Ometto 1 – 9h às 17h30

SEXTA-FEIRA (23)

• Programa de Leitura – Lançamento do Programa de Leitura Entre Contos e Letras – Praça Barão de Araras, com alunos do Ensino Fundamental – 8h às 10h e das 14h às 16h.

• Quinteto Bachianas Sesi SP – Apresentação musical na Casa da Memória Pedro Pessotto Filho – 20h

SÁBADO (24)

• Missa na Capela Santo Antônio – Missa marcando a reabertura da Capela, na Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, 9h

• Formatura da Guarda Civil Municipal – Formatura de 15 novos guardas, no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita, 10h30

• Abertura do Saap – Solenidade de abertura e premiação do Saap (Salão Ararense de Artes Plásticas) Antônio Rodini – Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita, com apresentação musical da Banda Satyrus, 19h

• Paixão de Cristo – A História Contada por Crianças – Encenação na Prainha do Lago Municipal – 20h

• Orquestra da Ufscar – Apresentação da Orquestra da UFSCar, com organização do Rotary Club Araras Sul em parceria com a Prefeitura de Araras –Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo – 20h

DOMINGO (25)

• Corrida 24 de Março – Largada em frente ao Ginásio Municipal de Esportes Nelson Ruegger – 8h

• Paixão de Cristo – A História Contada por Crianças – Encenação na Prainha do Lago Municipal – 20h

• Show na Praça – Show com o cantor Waire Carneiro – Praça Barão de Araras – às 20h