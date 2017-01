Atletismo Ainda não há nada definido, mas existe uma pequena possibilidade de a Prefeitura de Araras fazer uma parceria com o União São João...

Atletismo

Ainda não há nada definido, mas existe uma pequena possibilidade de a Prefeitura de Araras fazer uma parceria com o União São João em aproveitar o espaço físico do Estádio Hermínio Ometto para várias atividades esportivas. Uma delas seria uma escolinha de atletismo, na pista existente ao redor do gramado do estádio. O tema continua somente em cogitações, dependendo de muita conversa entre os envolvidos. Vamos aguardar!

Início de temporada

Estamos no final de janeiro e a maioria dos grandes clubes de futebol já estão com seus elencos praticamente montados para a temporada. Diferentemente dos clubes europeus, que podem contratar somente nas “janelas” de fim de ano e no meio do ano, os ajustes nos elencos dos times brasileiros acontecem normalmente no fim dos Estaduais, ou seja, perto do mês de abril. Os clubes acabam avaliando os jogadores que contrataram no início do ano por volta de abril e fazem pequenas modificações, visando a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa sempre em maio.

10 vezes Corinthians

O Corinthians conquistou ontem seu 10º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao vencer o Batatais por 2 a 1. A partida seguia 0 a 0 até o final do jogo, quando o Corinthians fez dois gols relâmpagos aos 43 (Carlinhos) e aos 45 (Marquinho). O Batatais descontou aos 49 (Douglas). Fica a expectativa, agora, se o clube vai utilizar ou não os destaques da Copa SP no time de cima.

Despedida

Morreu na segunda-feira (23) Ivan Cid Branco Miranda, o Patinho, aos 58 anos de idade, e sepultado no dia seguinte, no Cemitério Parque dos Eucaliptos. Ele trabalhava com o empresário Gino Bolognesi, em sua empresa de empreendimentos imobiliários, mas sua família sempre teve grande envolvimento com o esporte ararense. Patinho era filho de Ruy Branco de Miranda, técnico de futebol que já faleceu e empresta o nome ao Centro de Lazer do Jardim Alvorada, na zona norte. Mais recentemente, o irmão César Miranda, da antiga Gráfica Real, também faleceu. Já o irmão mais novo, Evaldo, atualmente proprietário da lista telefônica Guia Real, também jogou futebol amador em Araras.