Atletas de Araras aguardam adversários dos Jogos Abertos do Interior

O Congresso Técnico dos Jogos Abertos do Interior deste ano acontece nesta sexta-feira (2), em São Bernardo do Campo, cidade sede da competição. A reunião que irá definir as regras do campeonato e o número de municípios está marcada para as 15h, em local ainda a ser definido pela organização da competição estadual.

A 80ª edição dos Abertos será realizada entre 12 e 24 de setembro. Nestes Jogos, a delegação ararense coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte contará com 77 atletas, em oito modalidades esportivas: basquete feminino, biribol, capoeira feminino, ciclismo masculino e feminino, judô masculino e feminino, tênis de mesa feminino, karatê feminino e natação feminino.

Será no Congresso Técnico que os atletas locais conhecerão seus adversários nas fases preliminares da competição.

“Nos Jogos Abertos, competem as melhores equipes do Estado. É um campeonato extremamente equilibrado e mais difícil que os Regionais. Temos a consciência de que será difícil, mas não impossível buscar o nosso espaço e bons resultados”, disse o secretário municipal de Esporte, Luiz Paulo Franco.

Participam dos Jogos Abertos os campeões e vice-campeões dos Jogos Regionais na 1ª Divisão, por modalidade, e eventualmente os terceiros colocados, quando há vagas. O campeão geral da 1ª Divisão da região de Campinas, no caso Hortolândia, tem direito de disputa em todas as modalidades do campeonato. Já na 2ª Divisão, participam somente os campeões, por modalidade.

Araras competiu na 1ª Divisão dos Jogos Regionais e ficou em 7º lugar, em Americana, conseguindo se manter na elite para o próximo ano.

As modalidades de maior destaque de Araras nos Jogos Regionais e que se classificaram para os Abertos foram o biribol e o judô feminino, campeões na clasificação geral. Quem foi prata no geral e também se garantiu nos Abertos foram o basquete feminino, ciclismo masculino e feminino e tênis de mesa feminino. A capoeira masculina foi bronze no geral e também garantiu sua vaga. Nas modalidades judô masculino e karatê feminino, classificaram para os Abertos os atletas campeões de suas categorias; e na natação feminina, uma atleta nos 50m borboleta se classificou ao atingir o índice exigido, mesmo não conquistando nenhuma medalha.

Araras nos Jogos Abertos 2016

Biribol (masculino)

Foi Ouro nos Jogos Regionais

Judô Feminino

Equipe completa – Foi Ouro no Geral nos Jogos Regionais

Basquete (feminino)

Foi Prata nos Jogos Regionais

Ciclismo Masculino

Equipe completa – Foi Prata no Geral nos Jogos Regionais

Ciclismo Feminino

Equipe completa – Foi Prata no Geral nos Jogos Regionais

Tênis de Mesa Feminino

Equipe completa – Foi Prata no Geral nos Jogos Regionais

Capoeira Masculino

Equipe completa – Foi Bronze no Geral nos Jogos Regionais

Judô Masculino

Classificados dois atletas campeões por categorias nos Jogos Regionais

Karatê Feminino

Classificada atleta que foi ouro individual em kata nos Jogos Regionais

Natação Feminino

Classificada atleta que atingiu índice no nado 50 m borboleta nos Jogos Regionais