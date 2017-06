Atleta paraolímpico treina para conquistar medalhas nos Regionais

As dificuldades aumentaram, mas não desanimam o atleta Alexandre Souza Pim, de 33 anos. Primeiro medalhista com deficiência da história de Araras, ele...

Compartilhe em suas redes sociais!

As dificuldades aumentaram, mas não desanimam o atleta Alexandre Souza Pim, de 33 anos. Primeiro medalhista com deficiência da história de Araras, ele vem se preparando para disputar três provas nos Jogos Regionais deste ano, que acontecem em julho, em Americana/SP.

No ano passado, Pim foi ouro nos 200 metros rasos para atletas com deficiência. Agora, além desta prova, ele participará também dos 100 metros rasos e do arremesso de peso.

Os treinamentos exigem disciplina e muito esforço do atleta. Com paralisia cerebral e síndrome do x frágil, que limitaram os movimentos das pernas e ocasionaram comprometimentos cognitivos, intelectuais e de linguagem, ele mora na Clínica Psiquiátrica Antonio Luiz Sayão e é acompanhado pela equipe do Ceren (Centro de Estimulação e Reabilitação Educacional e Neurológico) José Canzi Júnior.

Há quase três anos, ele passou a fazer treinamentos físicos que envolvem fortalecimento muscular e garantiram um pouco mais de autonomia ao atleta. O principal desafio, agora, é fazer com que ele permaneça sentado, sem o apoio do encosto da cadeira, durante as competições.

“Na prova de arremesso de peso, ele precisará ter muito equilíbrio. Por isso, estamos fazendo um trabalho intenso de fortalecimento do core (formado por músculos das regiões abdominal, lombar, pélvica e do quadril, e responsável pela sustentação e estabilização do corpo)”, explica o professor e preparador físico Júlio César Lelis Moreira, do Ceren.

Pim treina os arremessos, por enquanto, usando caneleiras como peso. Já a preparação para as corridas na cadeira de rodas inclui percursos dentro da instituição e em ruas próximas ao local. Para a competição deste ano, o atleta também ganhou luvas e capacete especiais doados pela bicicletaria Granziol, que vão protegê-lo durante as provas.

E, apesar da exigência ser maior de um ano para o outro, ele está determinado em trazer mais medalhas inéditas para Araras, superando novamente seus próprios limites.