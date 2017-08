Atividades de agropecuária impulsionam emprego

Araras registrou saldo positivo de 245 empregos criados em junho, apesar do fechamento de 875 postos de trabalho formais. O resultado vem da oscilação...

Compartilhe em suas redes sociais!

Araras registrou saldo positivo de 245 empregos criados em junho, apesar do fechamento de 875 postos de trabalho formais. O resultado vem da oscilação negativa de vários setores, mas expressiva contratação nos setores ligados à agropecuária, que teve saldo de +347 (406 admissões e 59 demissões). É o que aponta dados do Caged (Cadastro de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho.

O movimento favorável da agricultura nas ocupações profissionais como: trabalhadores que atuam no cultivo de árvores frutíferas, na cultura do café e da cana-de-açúcar, volantes na agricultura e empregados agropecuários em geral foi o responsável pelos melhores saldos de emprego em todo Brasil.

Por outro lado, setores importantes para a economia da cidade registraram retração e fecharam o mês com saldo negativo de emprego, como: serviços que registrou saldo de -46, referente a 252 demissões e 206 admissões. O segundo pior desempenho ficou por conta da indústria de transformação com saldo de -37 (269 demissões e 232 contratações). Em terceiro ficou a construção civil, com fechamento de 56 vagas com carteira assinada e um saldo negativo de -20. O comércio também demitiu mais do que contratou no mês, porém não com um abalo significativo no estoque de emprego, já que demitiu 219 e contratou 217 (saldo de -2).

Das cidades da região apenas Araras, Conchal, Pirassununga e Rio Claro registraram saldo positivo em junho ficando com saldos de +245, +125, 1.020 e +188, respectivamente. Todas elas também garantiram o estoque de emprego por conta das contratações ligadas à agropecuária. Apenas Conchal teve contratações significativas também na indústria de transformação – 144 admissões e 69 demissões e um resultado de +75 vagas.

Já Cordeirópolis, Leme e Limeira sofreu queda na taxa de ocupação, com saldo negativo de -29 (169 contratações e 198 demissões), -20 (563 contratações e 583 demissões) e -214 (2.265 admissões e 2.479 desligamentos), respectivamente.

Outros setores analisados de Araras tiveram pouca oscilação em junho: a extrativa mineral (+1), administração pública (+1) e indústria de utilidade pública (+1) .

No acumulado do ano Araras ainda se mantém com saldo positivo de +589 (6.495 admissões e 5.906 demissões), já nos últimos 12 meses o saldo permanece como desde o início de 2017, com saldo negativo, em junho o resultado é de -577 vagas, com 11.378 admissões e 11.955 demissões).

Agropecuária garante saldo de empregos no país em junho

Das 10 ocupações profissionais com os melhores saldos de emprego no Brasil em junho, metade é do setor agropecuário, segundo o Caged (Cadastro de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho. Trabalhadores que atuam no cultivo de árvores frutíferas, na cultura do café e da cana-de-açúcar, volantes na agricultura e empregados agropecuários em geral tiveram um acréscimo de 36.329 vagas de trabalho formal no mês, reflexo do desempenho do setor no país. A agropecuária foi, junto com a administração pública, a principal responsável pelo resultado positivo do emprego formal em junho.

A informação do Caged mostra também um bom desempenho da ocupação de alimentador de produção. Foram criados nessa área 6.805 empregos formais. Cargo tradicionalmente da indústria, ele sinaliza que, embora o setor ainda esteja se recuperando da crise, já está reagindo à retomada do crescimento econômico.

O relatório mostrou ainda as ocupações mais prejudicadas com o fechamento de vagas. A principal delas é a de pedreiro, que perdeu 3.279 postos de emprego formal. Em seguida aparecem trabalhadores da cultura de milho e sorgo (reflexo da sazonalidade), supervisores e gerentes de áreas administrativas e vendedores do comércio varejista.

Perderam oportunidades no setor, ainda, serventes de obras, mestres de obras e carpinteiros. Vendedor do comércio varejista também é uma das ocupações que mais tiveram postos encerrados nos últimos 12 meses.

Evolução do emprego em Araras em junho

Setor contratou demitiu diferença evolução/queda

Ind. Extrativa Mineral 1 0 1 2,56%

Indústria 232 269 -37 -0,28%

Comércio 217 219 -2 -0,03%

Serv. Ind. Utilidade Pública 1 0 1 1,82%

Serviços 206 252 -46 -0,45%

Construção Civil 56 76 -20 -1,35%

agropecuária 406 59 347 19,31%

Administração Pública 1 0 1 0,34%

Total 1.120 875 245 0,72%

(Fonte: Caged/Ministério do Trabalho)

Resultado mês a mês em 2017

Mês Saldo

Janeiro -32 vagas

Fevereiro +41 vagas

Março +111 vagas

Abril +246 vagas

Maio -28 vagas

Junho +245 vagas

Empregos em Araras e cidades vizinhas em maio

Cidade Saldo

Araras +245

Conchal +125

Cordeirópolis -29

Leme -20

Limeira -214

Pirassununga +1.020

Rio Claro +188

(Fonte: Caged/Ministério do Trabalho)