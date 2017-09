Atentado Um “atentado” ocorrido no último final de semana assustou quem reside próximo à casa do secretário de Segurança Pública de Araras, Moisés...

Um “atentado” ocorrido no último final de semana assustou quem reside próximo à casa do secretário de Segurança Pública de Araras, Moisés Furlan – e, evidentemente, a própria família do chefe da segurança municipal. A residência dele foi alvo de uma tentativa de intimidação no final de semana – uma bomba foi lançada na residência no final de semana passado. Conforme Tribuna apurou, o artefato seria a famosa “bomba de efeito moral”, que provoca um estrondo significativo e propaga bastante fumaça. Não foi registrada ocorrência policial sobre o ato, e Furlan não estaria disposto a prosseguir com investigação junto aos órgãos do Poder Judiciário. Contudo, uma investigação interna estaria sendo realizada e haveria até suspeitas da motivação para o ato, considerado unanimemente descabido, violento e criminoso.

Independente do pastor

O projeto de leitura de trecho bíblico durante sessões da Câmara de Araras – originalmente proposto por Marcelo de Oliveira (PRB), Regina Corrochel (PTB) e Deise Olímpio (PSC), e assinado por outros sete vereadores – não tem qualquer correlação com o fato do trio participar também da Igreja do Evangelho Quadrangular de Araras. A vereadora Deise Olímpio fez questão de deixar claro que mantém posição independente, e que a iniciativa partiu da própria convicção pessoal dos vereadores locais.

Leitura da Bíblia

Depois da Tribuna publicar matéria sobre a indicação da leitura de trechos bíblicos durante sessões da Câmara, alguns vereadores se posicionaram. Jackson de Jesus defendeu que a leitura não mudará “a triste realidade que vivemos” e que “a Constituição é laica, mas não é ateia”. Francisco Nucci (PR) foi o único que não quis assinar a indicação. Ele fez questão de deixar claro que não tem absolutamente nada contra uma ou outra ordem religiosa. “Não sou contra a nenhuma religião, sou apenas da opinião que na Câmara Municipal não deveríamos abrir espaço para questões ou discussões religiosas de nenhuma espécie. Cada vereador poderia manifestar sua fé religiosa durante seu tempo na Palavra Livre ou até mesmo nas explicações pessoais”, ponderou o vereador com uma argumentação interessante: “ao ler apenas trechos da Bíblia, estamos excluindo parcelas da população que não seguem o Evangelho, como aqueles que seguem o Alcorão, religiões africanas, livros kardecistas, literatura ateísta, entre outros”.

Brambilla e Breno

Pessoas próximas ao ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) garantem que o médico estaria numa “fase preparatória” de alianças para se lançar candidato a deputado no ano que vem. Brambilla permanece discreto no meio político, mas bastante atento às movimentações – inclusive observando com atenção o primeiro ano do seu sucessor no cargo de prefeito. Um dos possíveis aliados, o ex-vereador Breno Cortella (PDT), foi visto durante a semana almoçando com ele em um restaurante. A curiosidade é saber qual foi o tom da conversa durante o almoço – e se envolve uma possível dobradinha para 2018.

Novos ares

O grupo ligado ao radialista Fredo Junior, que se afastou do PSol de Araras há quase um ano, já se articula para em breve participar de outra legenda em Araras. O grupo não contou com apoio nacional na campanha para vereança, e sequer atingiu o quociente para eleger qualquer nome da coligação feita em 2016 com o PTN, o que desgastou a relação com a cúpula da legenda. Outra irritação do grupo, agora dissidente, seria uma proximidade considerada “exagerada” com o PT – uma espécie de válvula de escape de quem sai do Partido dos Trabalhadores. Os antigos integrantes do PSol estariam atraídos por duas propostas de partidos distintos, consideradas interessantes e ao mesmo tempo positivas por não exigirem “troca de favores”. Contudo a decisão será coletiva, e por isso segue a indefinição. A ideia do grupo é entrar em legenda com real chance de vitória em eleições, mas sem usar a velha tática de eleição a todo custo.

Ponto facultativo

Quase como de costume, o Poder Executivo – chefiado atualmente pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) – mais uma vez decidiu estabelecer ponto facultativo para “emendar” o feriadão de 7 de setembro. Mesma rotina havia sido adotada noutros feriados. Ou seja, se o feriado é numa quinta-feira (ou numa terça) é de se esperar que a Prefeitura – assim como já o faz os governos estaduais e federal – permita que a maior parte de seus funcionários descanse. O problema é que, enquanto isso, quem não é funcionário público, via de regra, continua trabalhando e precisando dos serviços prestados pela Prefeitura. A praxe de conceder os feriados prolongados a servidores é antiga, e ao que parece não há nenhum prefeito disposto a mexer neste vespeiro e se indispor com a categoria.

Desrespeito

Depois de anos servindo informalmente como estacionamento a quem frequenta a Câmara de Araras, o terreno localizado em frente da Casa Legislativa finalmente foi cercado. Com isso, quem costumava usar a área privada como estacionamento ficou impedido. Para os mais preguiçosos, contudo, o cercamento do terreno não impediu que estes estacionassem próximo à entrada da Câmara. Um dos espertinhos simplesmente estacionou sobre o espaço reservado ao passeio público, junto ao terreno, forçando pedestres a andarem pela rua na última segunda-feira (28). E a Guarda Municipal, que mantinha guarda defronte da Câmara no mesmo dia, simplesmente não viu, não percebeu ou ignorou a infração de trânsito – já que o veículo só saiu de lá quando o motorista foi embora.

Era urgente

Em votação extraordinária os vereadores decidiram aprovar destinação de verba municipal para a Santa Casa de Araras – que pediu o dinheiro para ajudar a pagar o novo tomógrafo. O encaminhamento do projeto e votação ocorreu, de fato, numa verdadeira correria, mas foi dada justificativa para isso: a diretoria da Santa Casa encontrou apenas um tomógrafo “a pronta entrega”. Se a verba não fosse liberada logo, a encomenda de um outro modelo poderia demorar até seis meses. Segundo o presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), em algumas semanas o novo aparelho deve estar em funcionamento.

TORPEDO

“Outro ponto que priorizamos são os produtores da cidade. Geralmente 80% das nossas mercadorias são de marcas nacionais. Os 20% restantes, ficam para as marcas locais, que tiverem interesse em comercializar suas mercadorias em nossas lojas”.

Do presidente da Rede Savegnago, Sebastião Edson Savegnago (Chalim), em solenidade que anunciou a instalação de um Centro de Distribuição em Araras.