Atendimento em Libras será obrigatório em bancos

Uma lei aprovada pela Câmara Municipal na noite da última segunda-feira (28) obriga que as agências bancárias ofereçam atendimento para pessoas com deficiência auditiva, conhecido como Libras (Linguagem Brasileira de Sinais). Para valer, a lei precisa ser sancionada pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

De autoria dos vereadores Regina Noêmia Geromel Corrochel (PTB), Marcelo de Oliveira (PRB) e Romildo Benedito Borelli (PSD), a lei foi aprovada por todos os vereadores e obriga a presença de um profissional de interprete da Libras ou um sistema virtual pelo aplicativo no celular, tablet ou computador, para atender as necessidades dos deficientes auditivos durante as ações bancárias.

Consta no texto que o intérprete presencial ou pelo sistema atenderá todas as pessoas que necessitarem de interpretação utilizando a Libras. Para isso, as agências terão que facilitar o acesso dos deficientes auditivos e sinalizar o local de atendimento, que deverá ser feito no horário do expediente bancário.

Os autores deixam claro que o objetivo é promover a inclusão dos deficientes auditivos em todas as esferas social. Se sancionado pelo prefeito Pedrinho, as agências bancárias terão prazo de 180 dias para se adequarem às normas. “Queremos proteger a saúde da pessoa com deficiência, reabilitar sua capacidade funcional e seu desempenho humano, contribuindo para a sua interação na sociedade”, defenderam Marcelo de Oliveira, Romildo Borelli e Regina Corrochel. (Com informações da Câmara Municipal)