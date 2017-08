Atenção popular

O que a grande maioria dos brasileiros temiam, pode mesmo estar em vias de acontecer: o enfraquecimento ou o fim da Lava Jato,...

Compartilhe em suas redes sociais!

O que a grande maioria dos brasileiros temiam, pode mesmo estar em vias de acontecer: o enfraquecimento ou o fim da Lava Jato, a maior operação contra a corrupção de toda a história da Polícia Federal, envolvendo políticos e empresários “graúdos”. Esta inviabilização seria similar à ocorrida com a Operação Mãos Limpas, na Itália, que apurou a corrupção na política do país, na década de 1990.

A comparação da Lava Jato com a Mãos Limpas vem sendo feita por vários especialistas brasileiros. Desde sua atuação contra a classe política, até a possibilidade de enfraquecimento de suas ações.

Para corroborar essa teoria, até mesmo o atual procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez afirmações neste sentido, conforme declaração na manhã de ontem, durante o seminário “E agora, Brasil”, organizado pelo Globo. Ele disse que ações e vários projetos de lei apresentados no Congresso Nacional têm semelhança com procedimentos adotadas na Itália com o objetivo de enfraquecer a Operação Mãos Limpas. “Se a gente fizer um paralelo do que aconteceu na Itália e do que aconteceu aqui, boa parte do que se passou na Itália se passou ou está se passando aqui no Brasil. Basta olhar as iniciativas legislativas feitas na Itália e as iniciativas legislativas que são apresentadas aqui no Brasil”, disse Janot em sua palestra.

A principal ação no Congresso contra o Judiciário é a tramitação de um projeto de lei sobre abuso de autoridade, desde 2006. O projeto prevê a possibilidade de punição para juízes que eventualmente tenham decisões reformadas em instâncias superiores – dentro do projeto de abuso de autoridade, o item ficou conhecido como crime de hermenêutica. E assim como as investigações da Lava Jato prosseguem, as reações no Congresso acontecem. “Caminhava, parava, caminhava, parava… Mais ou menos com algum andamento mais marcante das investigações”, falou Janot.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, também acusou o Congresso de tentar enfraquecer o Judiciário – em função da Lava Jato – também citando o exemplo italiano. “Aqui (no Brasil), a iniciativa popular propôs medidas anticorrupção, e elas foram substituídas por uma nova lei de crime de abuso de autoridade, inclusive com a criminalização de atos do juiz. Se você comparar, tudo o que se fez na Itália para minimizar os efeitos da Operação Mãos Limpas tem sido feito no Brasil também”, destacou Fux.

Antes deles, o assunto foi tratado em Araras numa palestra do promotor de Justiça, Luiz Alberto Segalla, durante a 5ª Jornada Jurídica do ano passado, na Unar. O tema da palestra foi: “Operação Lava Jato x Operação Mãos Limpas – Semelhanças e Diferenças”.

Nota-se, portanto, que o Brasil não sairá tão rapidamente das atuais crises econômica e política, se depender do atual Congresso Nacional. Afinal, a maioria dos políticos está mais preocupada em se livrar das acusações de corrupção e de criar fórmulas para se perpetuar no poder, do que colocar em prática ações benéficas à sociedade brasileira.